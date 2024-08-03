直擊／Ozone脫了「當萬人面前被驗貨」　他私密部位險露出！

記者蔡琛儀／台北報導

男團Ozone今（3日）在台北小巨蛋開唱，是出道將滿2年的他們首度攻蛋，他們昨晚彩排到今天凌晨才回家，開場Ozone在全場的尖叫聲中以出道單曲〈O.A.O.〉揭開演唱會序幕，六位團員分別在環形舞台各處登場，接著回到主舞台率領24位舞者大跳演唱會主題曲〈World Top〉，瞬間讓全場嗨到不行；他們接著獻唱〈Unicorn〉後難掩興奮情緒，高喊：「台北小巨蛋，我們來了！」

▲▼Ozone今晚帥氣開唱。（圖／記者林敬旻攝）

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而他們開場以全黑酷帥造型亮相，為了兌現先前在記者會許下的肌肉承諾，六人當眾脫下外套，由隊長祖安親自驗收大家的鍛鍊成果，哲言先是衣服被往下拉到變深V，健壯的胸肌和乳溝瞬間露出，讓他連忙用手遮點，祖安還嗨到捧著哲言的左胸，接著煥鈞拉起衣服露腹肌，佳辰則露出側腰，文廷秀出超級壯碩的二頭肌，讓台下觀眾驚呼連連。

▲▼哲言衣服被拉到差點露點，煥鈞被檢查腹肌、佳辰露出側腰、文廷秀出超壯碩的二頭肌。（圖／記者林敬旻攝）

接著由主唱兼吉他手佳辰、吉他手祖安、貝斯手煥鈞及鼓手哲言組成的限定搖滾樂團「爆K夢」，穿上高中制服，以青春熱血的歌曲〈貝貝我不會再耍廢了〉、〈愛準備醒過來〉等，青春洋溢的演出讓粉絲都看得相當著迷。