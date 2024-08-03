趙露思珠寶宣傳照成災難！品牌公關譏「廉價」粉絲崩潰：在幹嘛？

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙露思因出演電視劇《傳說中的陳芊芊》、《且試天下》、《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》等劇而成為新生代中最紅的小花，受到大批粉絲喜愛，私下對穿搭很有看法的她，時尚感也廣受好評，是不少品牌的寵兒，然而近日她為義大利珠寶品牌寶格麗拍攝的一系列照片卻遭批評，，更有他牌公關直呼「廉價」，表示：「這個構圖的審美，真的很替趙露思招黑。」

▲趙露思是新生代大陸女星中的人氣第一。（圖／翻攝自趙露思工作室微博）

趙露思在《偷偷藏不住》中展示了穿搭品味，一夕之間成為時尚教科書，另外在《許我耀眼》中，她的服裝、妝容也是由本人親自打造，先前還被新加坡《VOGUE》選為7月全球最美妝容第二名。此次她為寶格麗拍攝的的宣傳照，背景選用了紫色銀光花瓣，呈現出來的畫面效果差強人意，瞬間在網路上引起討論。

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▲趙露思時尚畫報被批評廉價。（圖／翻攝自微博）

趙露思團隊的拍照、修圖技術一向備受爭議，此次宣傳照中，她的臉被修得過小，整個人身體與脖子的比例失調，網友們幾乎認不出她來。粉絲護主心切，紛紛湧入工作室微博抗議表示，呼籲公司不要再用又糊又髒的濾鏡，比須提升商務照片的質感，要求請專業化妝師、攝影師，不要再敷衍過關。

網友紛紛留言「以後拍推廣商務麻煩好好拍！重視起來！」、「下次必須要專業化妝師，注意審圖質量，天天幹嘛呢？」、「趙露思這樣咖位的請個化妝師很難嗎」、「化妝還是要往有質感的走，不然水光感妝容畫出來是好看，但是路人會覺得網紅，我求你們請一個專業的化妝師行不？」