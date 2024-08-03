李佳穎懷孕7個月…渾圓孕肚曝光！　合體34年老友「也是藝人」

記者黃庠棻／台北報導

女星李佳穎2023年和小9歲的男友「阿力」結婚，她在2024年6月開心宣布懷孕5個月的好消息，同時也透過影片記錄做試管的求子之路，讓網友看了都相當感動，近日她在Instagram上曬出一張跟國小同學的合照，沒想到除了她的渾圓孕肚受到討論之外，同學也是藝人身份也成為另類亮點。

▲李佳穎日前宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

李佳穎熱衷於在Instagram上分享生活，近日透露跟好友容嘉見面，兩人不約而同穿了黑色洋裝，唯一差別就在於有袖還是無袖而已，只見雙方臉上幾乎沒有上妝，但氣色都相當紅潤，狀態看起來也非常好，而她形容對方是「孕期陪我出血加孕吐的姐妹」。

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▲李佳穎合體34年好友容嘉。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

原來李佳穎跟容嘉是國小同學，從小一就坐在彼此身旁上課、上學，兩人的友情從7歲延續到現在41歲，已經一同走過34個年頭，讓她感動直呼「上輩子肯定是很有緣的伴吧」。李佳穎更透露，在自己懷孕初期相當不舒服，有一次被送進醫院時，容嘉還偷偷地哭了，真摯又深厚的友誼讓網友都相當感動。

▲李佳穎孕肚相當明顯。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

此外，李佳穎目前懷孕約7個月，已進入後期，孕肚也相當明顯，就算穿著顯瘦的黑色洋裝，從正面看肚子非常渾圓，先前他穿著白色洋裝側身入鏡，更能感受到孕肚已經非常大。不過李佳穎懷孕之後，整個人的狀態依舊跟以前一樣好，氣色也非常紅潤，讓許多粉絲都期待寶寶的到來。