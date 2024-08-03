李晧禎曬「飯店私照」大秀S型身材　躺床手捧小臉害羞嘟嘴

記者顧齊祐／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的韓籍隊員李晧禎（이호정），因甜美的外貌以及身高172公分的高䠷身材，而有著「釜山女神」的稱號。近日她在社群平台曬出了多張在飯店的美照，不僅對鏡子大秀身材曲線，還躺在床上害羞遮臉，模樣相當性感。

▲李晧禎在飯店對鏡自拍，展露S型身材曲線。（圖／翻攝自Instagram／leehozeong）

李晧禎近日在個人Instagram發文表示，剛看完明星對抗賽的她，入住了台北大巨蛋附近的飯店，並且附上了多張在飯店拍的私房美照。畫面中，她穿著米色長袖襯衫，露出鎖骨及小蠻腰，下半身穿著牛仔褲，一隻手撥弄著烏黑的秀髮，在浴室中對鏡自拍，展露出S型的身材線條。

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▲李晧禎坐在床上捧臉嘟起小嘴。（圖／翻攝自Instagram／leehozeong）

除此之外，李晧禎也換上了休閒服裝，粉紫色的短版上衣、白色寬鬆長褲，並穿著襪子坐在床上，雙手捧著臉蛋嘟起小嘴，模樣相當可愛。還有一張她整個人躲進了被窩裡，只露出小臉，以及兩隻比YA的小手，臉部還用墨鏡圖案遮住，讓人好奇原因。

▲李晧禎躲入被窩，臉部用墨鏡圖案遮住。（圖／翻攝自Instagram／leehozeong）

李晧禎在文中寫道「比賽結束很快就能回到飯店休息。房間非常舒服，讓我很放鬆，讓我的疲勞瞬間歸0」。美照發布之後，也引來網友們留言「晧禎勝利女神」、「好好休息，妳是最棒的」、「晧禎妳很棒，加油」、「終於看到本人了好漂亮」。