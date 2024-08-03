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梁文音直播一半「大咖天后突連線」！　她差點哭出來：不可能吧

記者蔡琛儀／台北報導

梁文音出道16年，將於10月12日首登台北國際會議中心舉辦「為什麼聽情歌」演唱會，晚她特別於IG開直播，與粉絲連線互動，沒想到天后A-Lin竟主動連線同框，獻上祝福與打氣，讓梁文音感動表示：「非常感恩姐百忙之中這麼幫忙，已經是這麼厲害的天后，還是非常地提攜後輩，像一開始我認識姐的那樣，依舊單純善良，完全沒有架子。」

▲▼梁文音與A-Lin同框直播。（圖／環球提供）

▲▼梁文音與A-Lin同框直播。（圖／環球提供）

昨晚IG直播時，梁文音邀請粉絲與她連線發問，沒想到第二位現身的竟是A-Lin，A-Lin套用大眼睛特效、背景播放梁文音新歌〈短痛不如長痛〉陶醉對嘴，讓梁文音驚呼：「不可能吧！姐！我要哭了。」A-Lin打招呼：「大家好，我是梁小音，我有沒有模仿得很像，一直在皺眉頭，我也是妳的粉絲。」稱讚她的新歌非常好聽。

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梁文音撒嬌要A-Lin挑毛病，A-Lin笑說：「大家有沒有發現文音在唱情歌的時候，眉頭特別有感情。」讓梁文音噴笑坦言控制不了，A-Lin仍不忘暖心給梁文音鼓勵，「其實我們都是非常能夠用音樂去給很多人療癒的，所以也希望大家可以多多支持文音，好聽！」，儘管人在忙碌行程中，仍不忘快閃直播間為梁文音打氣，讓她揪感心。

▲▼梁文音與A-Lin同框直播。（圖／環球提供）

▲梁文音將在10月12日開唱。（圖／環球提供）

梁文音談到與A-Lin的緣分，是2008年她和星光二班歌手受邀參加A-Lin的新歌發表會，2人才認識的，之後因彼此也有許多共同的朋友，多年來一直維持著好交情；日前梁文音在演唱會記者會上，看到A-Lin現身祝福VCR時，就感動到落淚，她透露去年北、高開唱，也收到A-Lin送來的花與白酒祝賀，讚嘆A-Lin像大姐姐般，就算自己忙碌奔波，仍把後輩們放在心上。而她私下去KTV都不會唱自己的歌，而是狂唱A-Lin的〈有一種悲傷〉、〈摯友〉、〈寂寞不痛〉等歌，A-Lin也是她錄唱時必參考的大師之一。演唱會門票已於今天中午開賣，詳洽ibon售票系統。

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