嚴立婷回台！愛女「我又可以變公主了」　2照片對比網秒懂：判若兩人

記者陳芊秀／綜合報導

藝人嚴立婷7月初前往英國倫敦遊學3周，2日透露已經回到台灣。她回來後女兒說「媽媽妳回來我又可以變公主了」，並曬出兩張照片，網友笑讚「判若兩人」，但仍有爸爸網友問「怎麼了嗎？」

▲嚴立婷遊學英國1個月透露回台灣了。（圖／翻攝自臉書／嚴立婷）

去英國將近一個月，嚴立婷分享家族對話，女兒說「媽媽妳回來我又可以變公主了」，老公表示「怎麼了嗎？」她拍肩說：「沒事啦」。沒有多加解釋，她僅是曬出兩張愛女照片，一張是身穿長板白襯衫外搭黑色短版小可愛，黑色短裙配上黑色白邊半筒襪、黑色銀扣皮鞋，穿搭風格酷又可愛。另一張女兒穿上紫色運動T恤，搭配粉桃色裙子，腳踩粉紫色拖鞋，比YA露出燦爛笑容，穿搭相當隨興。

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▲嚴立婷曬女兒2張照片，穿搭對比明顯。（圖／翻攝自臉書／嚴立婷）

有網友表示疑惑「也是爸爸的我表示：怎麼了嗎？這樣穿得很好啊」。另一派網友形容「判若兩人」、「爸爸搭起來，紫色系+粉色系，至少視覺上沒有超過2種顏色，媽媽搭起來就是一種時尚感」、「一個是鄰家女孩，一個是時尚小公主」、「運動休閒隨性風，公主氣質甜美風」。也有人說「給爸爸帶不強求，只要活著就好」、「爸爸的是休閒風，也好看，還好不是睡衣風跟穿反風」。