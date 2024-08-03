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林郁婷打贏致意對手遭無視！　女星黃雨欣見「無禮1態度」怒：不尊重人

記者田暐瑋／綜合報導

八點檔女星黃雨欣曾是跆拳道國手，嫁給跆拳道教練老公劉聰達，婚後8年育有2女。對於這次林郁婷性別風波，她不捨選手堂堂正正的參賽，卻要遭受莫須有的指控，更不滿2日對戰林郁婷的烏茲別克選手圖爾迪別科娃及其教練團，賽後無視林郁婷等人的致意，「對手的舉動是如此的不尊重人，更別提運動家精神。」

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

黃雨欣3日在臉書上替林郁婷抱不平，對林郁婷在比賽中展現的堅毅精神和高度專業表示感動，更提到2日賽後麟郁婷及教練團要和烏茲別克選手致意時，卻遭到無視，「賽後看到她去和對方教練致意時，對方教練的無視態度，還有對手來向曾自強教練致敬時無禮的態度，真的會很心疼郁婷和教練團。」

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黃雨欣進一步指出，相信以林郁婷和教練的高EQ也只會是笑笑罷了，但旁人看了真的會很心疼很生氣，也讚賞外國媒體的操作並未影響林郁婷團隊，因為清楚知道參加奧運的目的是什麼，從小學習競技運動的人，會比一般人更能承受不公平的待遇，以自己以前參加跆拳道比賽的經驗為例，認為得分往往受到裁判的主觀喜好影響，即使是壓倒性的勝利也可能受到影響，「而拳擊比賽的賽制至今仍有很多爭議，我想，這也是郁婷的教練會選擇在第三回合，讓郁婷改變戰術一直移動，完全不讓對手碰到她的原因。」

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

最後，黃雨欣表示，奧運期間全民關注體育，讓運動員感到窩心，運動員長期的努力，需要付出大量的時間和精力，這些都不是外人能夠理解的，這種大環境讓運動員能夠練就出特別沈穩內斂的氣質，吸引更多人愛上這些運動選手，「除了關心成績外，更希望大家也能多點觀察關注選手及團隊是如何合作走到這裡的。」

黃雨欣臉書全文：

#我在孩子身上學到的事
#今天指的孩子是這群奧運代表的選手
近日看到郁婷的新聞
其實真的很心疼
尤其昨天看到郁婷的第一場比賽
完美的比賽過程讓人感動
看得出來她強大的心理素質
並沒有受到那些流言蜚語的影響
但在賽後看到她去和對方教練致意時
對方教練的無視態度
還有對手來向曾自強教練致敬時無禮的態度
真的會很心疼郁婷和教練團
她們堂堂正正的參賽
卻因為那些莫須有的指控
就讓她們得承受這些對待
對手的舉動是如此的不尊重人
更別提運動家精神
但我相信以郁婷和她的教練的高EQ
也只會是笑笑罷了
畢竟不在同樣高度的對手和團隊
真的完全不足以影響她們的心情
只是旁人看了真的會很心疼很生氣
但在心疼郁婷和教練團的同時
我更覺得我以她們為榮
對方和外國媒體一連串的操作
並沒有影響郁婷團隊的高度
不論是選手、教練
大家都很清楚她們此次來奧運的目的是什麼
我常覺得從小學習競技運動的我們
其實真的會比一般人更能承受一些不平
以前的跆拳道賽制並沒有現在的賽制公平
得分往往是比較主觀的
裁判的喜好往往影響比賽結果
即使是壓倒性的勝利也一樣
而拳擊比賽的賽制至今仍有很多爭議
我想，這也是郁婷的教練會選擇在第三回合
讓郁婷改變戰術一直移動
完全不讓對手碰到她的原因
每次奧運比賽期間
全民關注體育讓每個運動員都感到窩心
因為他們十年寒窗的努力的確無人問也無人關心
他們也清楚唯有一舉成名才能天下知
在「天下知」之前
大家也已經練就一身好功夫
對於整個團隊需要付出的時間、精力
都有共識知道不足為外人道的道理
也許就是因為這樣的大環境
讓運動員能夠練就出特別沈穩內斂的氣質
我想也正因為這樣的氣質
再經由媒體每四年一次的報導
讓更多人愛上這些運動選手
我還是要重複那句老話
能夠參加奧運都是需要經過很長時間的
非正常人訓練及生活才能站在這最高的殿堂
除了關心成績外
更希望大家也能多點觀察關注選手及團隊是如何合作走到這裡的
對於一個媽媽來說
我敢說：這是現代孩子最缺乏的元素
#意志力
#團隊合作
#抗壓性
#自律的能力
#超然的格局
#台灣加油
#中華隊加油
#巴黎奧運加油

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黃雨欣, 林郁婷, 2024奧運, 巴黎奧運, 奧運

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