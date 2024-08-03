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心疼林郁婷：台灣的孩子在外頭被欺負了！　蕭彤雯淚「被作弊2字侮辱」

記者田暐瑋／綜合報導

「台灣女拳王」林郁婷於巴黎奧運16強順利過關，成功邁進8強，近期她的性別遭《哈利波特》作者JK羅琳影射攻擊，前主播蕭彤雯看不下去，見她被輿論質疑，眼眶泛紅說：「她的實力，真的不容許被『作弊』二字侮辱！」更心疼：「我們台灣的孩子，在外頭被人欺負了！」

外送用▲台灣拳后林郁婷被JK羅琳質疑性別。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣拳后林郁婷被JK羅琳質疑性別。（圖／達志影像／美聯社）

蕭彤雯3日在臉書發文，坦言即使自己不懂拳擊，也不是拳擊愛好者，但看完林郁婷的比賽相當敬佩，認為林郁婷即便有手長這點身材優勢，但以體態來看，平日需要多嚴格的體重控管，實在難以想像，「再加上她如魔鬼般的訓練量（之前看過很多她的相關報導，包括練拳擊初衷其實是想保護媽媽不受爸爸家暴傷害等），她的實力，真的不容許被『作弊』二字侮辱！」

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▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

▲「台灣女拳王」林郁婷2日叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

蕭彤雯看見林郁婷比賽後被國際媒體記者包圍，只能快速離場，而沒有獲勝後的燦爛笑容，忍不住紅了眼眶，「那種傷心與不平，就是：我們台灣的孩子，在外頭被人欺負了！」她也提出看法，從林郁婷身分證開頭為2這點就能證明是生理女性，且經過藥物檢測後，國際奧會對林郁婷沒有任何質疑，那麼參賽資格上應該沒有任何疑慮。

蕭彤雯進一步指出，有些人會有更多的男性或女性荷爾蒙，這是自然存在的狀態，在女性運動員身上就非常合理，「如果是這樣的運動員，你怎麼能說她是作弊？你又憑什麼控訴她是『刻意操作』？那就是她身體的發展，你要憑哪一點說她『不自然』？」看到如今各種惡意攻擊湧向林郁婷，她也心疼說：「我們台灣的孩子，我們自己總該挺吧！」

▲爆滿外媒爭相採訪林郁婷。（圖／記者簡名杉攝）

▲爆滿外媒爭相採訪林郁婷。（圖／記者簡名杉攝）

林郁婷在參加奧運前深陷性別風波，外媒錯誤引用國際拳總去年世錦賽所顯示林郁婷性別生化指數異常，而且沒有查證就大肆報導也吸引國際名人轉傳引用。國際奧會在開賽前就已經發佈聲明澄清，但仍飽受批評。

蕭彤雯臉書全文：

我不懂拳擊，也不愛拳擊。
但我認真看完林郁婷昨晚的比賽，只覺得以她170幾的身高、在57公斤級，光是手長這點，就已經擁有優勢。（但這平日需要多嚴格的體重控管！真是難以想像）
再加上她如魔鬼般的訓練量（之前看過很多她的相關報導，包括練拳擊初衷其實是想保護媽媽不受爸爸家暴傷害等），她的實力，真的不容許被「作弊」二字侮辱！
昨晚賽後她走出比賽場館，幾十名國際媒體記者將她團團圍住，追問她關於性別遭質疑問題，她沒有回答，在教練及工作人員的引導下離開現場，我忍不住眼眶泛紅。
那種傷心與不平，就是：
「我們台灣的孩子，在外頭被人欺負了！」

昨天早上我在自己的節目中聊到她的性別質疑問題。最近蠻多人提到：在台灣一出生，身分證就清楚讓人知道，生理是男還是女。這是依據醫院給的出生證明，在登記戶口時，男生身分證數字就是1開頭，女生就是2開頭。
所以林郁婷的生理女這件事，沒有什麼好質疑的。
有聽眾回覆我，她這狀況、不是只有身分證數字是1還是2的問題。
我沒有繼續搭話，但我們當然知道她們被質疑的點，這些都是可以讓藥檢證據來說話的。既然國際奧會沒有對她有任何質疑，包括性別與藥物檢測，以參賽資格來說，這不應該有任何疑慮。
至於有人提出性別被打槍後，就改口質疑這是一種長期刻意操作導致的結果（例如J.K羅琳現在大概就是這個意思）。
我只粗淺的這樣思考：
男性的女性荷爾蒙較多，或女性的男性荷爾蒙較多，多到讓他的生理狀態，包括長相或體力表現，自然的偏向另一個性別，這狀態本來就是存在的。
通常如果在小學高年級，或中學時期被發現這樣的狀況，會被帶去就醫，並以藥物來做一些控制。
「通常」就不代表所有，「順勢發展」可能各有其原因，但在女性運動員（尤其是需要爆發力的運動員）身上，這就非常合理：
因為這讓她的運動表現更好，尤其是需要爆發力的運動，例如拳擊。
如果是這樣的運動員，你怎麼能說她是作弊？你又憑什麼控訴她是「刻意操作」？那就是她身體的發展，你要憑哪一點說她「不自然」？
我不是專業，我只是從各種可能性去思考，但中心思想只有一個：
我相信林郁婷！
看到她明明該展露笑容之際，卻因為這些質疑，使勝利蒙塵，讓自己長期的努力與實力被淡化，我真的非常心疼。
就讓證據跟數字說話吧！如果國際奧會都沒指出任何問題，就算其他人不挺….
我們台灣的孩子，我們自己總該挺吧！
#林郁婷加油！
妳的每場比賽，我們都會守在螢幕前為妳加油！

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林郁婷, 蕭彤雯, 2024奧運, 巴黎奧運

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