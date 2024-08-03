王齊麟奧運搶金「維基教練被改」！ 她一查笑翻標記本人

▲王齊麟先前認愛啦啦隊女友陳詩媛，時常公開放閃。（圖／翻攝自王齊麟Threads、達志／美聯社）

圖文／CTWANT

奧運金牌羽球國手王齊麟、「樂天女孩」陳詩媛（十元）今年4月互相認愛，小倆口平時也會在社群隔空曬恩愛，兩人互動都會引發粉絲熱議。近期有網友發現，王齊麟維基百科上的教練，被換成了陳詩媛，網友事後也將截圖畫面分享到Threads上，連「樂天女孩」張雅涵在滑到這篇貼文後，都忍不住標記陳詩媛的社群帳號，甚至有粉絲笑虧，「不知道海巡（王齊麟）有沒有看到」！

這名原PO在文中表示，「在查王齊麟的維基，突然發現教練的那個部分，為什麼是十元啦！笑瘋。」原PO的發言也立刻引起其他網友的興趣，大家紛紛前往維基百科的頁面查看，並在貼文下方留言分享自己的笑點和看法，包括「樂天女孩」張雅涵滑到這篇貼文後，也忍不住標記陳詩媛的社群帳號，要對方趕快來看，不過教練名稱現在已改回陳宏麟。

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▲張雅涵滑到此文，直接標記陳詩媛。（圖／翻攝自Threads）

羽球國手王齊麟、李洋在巴黎奧運賽事中，昨（2）日進入奪牌賽，晚間在先輸1局的劣勢下，連追兩局逆轉勝丹麥組合阿斯卓普、拉斯姆森，繼東京奧運後，再度勇闖奧運羽球男雙金牌戰，賽後兩人坦言贏球當下想法是「有牌了」！

王齊麟在出發之前，和女友陳詩媛拍攝了一段影片，當時被問到是否會教女友打羽球時，他認為當然要，「奧運金牌女朋友不會打球，能看嗎！」讓對方瞬間無言以對，不過他接著表示，在教學過程中絕對不會罵女友並甜蜜喊話「愛的教育」，小倆口的甜蜜互動閃也瞎一票網友。

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