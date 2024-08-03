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王齊麟海巡揪出「台人常犯1錯誤」！網讚爆：這太帥　4強賽前1hr還掛網

記者田暐瑋／綜合報導

「麟洋配」王齊麟與李洋2日在奧運羽球男雙4強戰中，逆轉戰勝排名世界第二的丹麥組合，挺進金牌戰讓全台熱血沸騰。在高強度的賽事結束後，王齊麟沒休息，反而上網持續「海巡」，狂回粉絲留言，4強賽上場前1小時還掛網抓錯字，讓大批網友狂讚：「台灣人真的很常用錯」、「分得清楚超帥」。

▲▼羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋以2比1擊退丹麥。（圖／路透）

▲王齊麟擊退丹麥後繼續海巡。（圖／路透）

王齊麟雖然身扛奪獎壓力，但還是不忘「海巡」，被粉絲戲稱是「海巡隊長」，幾乎是有求必應，有網友在4強賽開始前1小時TAG王齊麟：「王齊麟怎麼那麼會，坐著也可以打，躺著也能打欸，期待在聽你講英文，四強加油！」沒想到意外釣出本人，親自糾正原PO用字：「聽我講英文之前我先來糾正你的中文，再。」還回了一個搞笑表情貼圖。

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王齊麟此舉逗樂其他網友，「會分在和再的人更帥了」、「分得清楚在再超帥」、「你不是剩一個小時比賽」、「海巡還能進金牌戰太強了吧」、「我就說在 再會被糾正吧」、「齊麟國文不錯喔！很多人分不清楚」。

▲王齊麟比賽前還海巡回留言。（圖／翻攝自Threads）

▲王齊麟比賽前還海巡回留言。（圖／翻攝自Threads）

▲王齊麟比賽前還海巡回留言。（圖／翻攝自Threads）

麟洋配在4強賽中逆轉勝丹麥男雙組合，第3局挾著超猛氣勢一路領先，讓全台熱血沸騰，藝人李易也留言大讚：「好為你們開心！」王齊麟也現身回：「謝謝易哥！」而有網友笑虧只要PO文有女友陳詩媛的綽號「十元」，就會成功被王齊麟海巡，果不其然王齊麟幾乎篇篇報到，看到維基百科將女友改成教練，他也現身《ETtoday》新聞留言TAG陳詩媛，放閃喊：「教練好！」

結束4強戰後，王齊麟和李洋4日台灣晚間9點將與世界排名第一的中國組合梁偉鏗和王昶爭奪金牌，是否能連續拿下2屆奧運金牌，也是外界矚目焦點。

▲王齊麟比賽前還海巡回留言。（圖／翻攝自Threads）

▲王齊麟回覆李易留言。（圖／翻攝自Threads）

▲王齊麟比賽前還海巡回留言。（圖／翻攝自Threads）

▲王齊麟繼續放閃女友。（圖／翻攝自Threads）

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王齊麟, 陳詩媛, 2024奧運, 2024奧運羽球, 李洋, 2024奧運台灣之光, 麟洋配

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