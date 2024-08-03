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20萬美網紅「18個月內懷孕17個月」！生完6周又中獎　驗出2條線嚇哭了

記者田暐瑋／綜合報導

美國育兒網紅賈桂琳（Jacqueline Woodwell）擁有20萬粉絲追蹤，2023年10月才剛產下二女兒，卻在產後1個多月內再度懷孕，當她驗出懷孕時，和老公震驚得合不攏嘴，她形容自己整整17個月都在懷孕狀態，引發外界熱議。

▲賈桂琳產後6周又懷孕。（圖／翻攝自jacquelinewoodwell IG）

▲賈桂琳產後6周又懷孕。（圖／翻攝自jacquelinewoodwell IG）

賈桂琳和老公生下大女兒後，2023年10月宣布二女兒誕生，沒想到今年2月驗出已懷孕2個月，她證實是產後6周後又中獎，她驗出懷孕時情緒有些崩潰直呼：「我好害怕！」堅持多買幾個不同品牌檢驗，但結果都是確定懷孕，她形容自己從生下二女兒後的18個月內都處於懷孕狀態，日前透露第三胎也是女兒。

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對於短期內光速懷孕，賈桂琳坦言和老公都有做避孕措施，卻還是意外中獎：「我感到不知所措，不知道如何才能在3個孩子處於不同人生階段的情況下，盡我所能做一個最好的母親。我想成為孩子們心目中最好的媽媽，但在（驗出懷孕）那一刻，我覺得做得不夠好。」

▲賈桂琳產後6周又懷孕。（圖／翻攝自jacquelinewoodwell IG）

▲賈桂琳產後6周又懷孕。（圖／翻攝自jacquelinewoodwell IG）

據英國國民保健署（NHS）的資訊，新生兒的母親在產後3周內就有可能再次懷孕，不少網友相當驚訝，「我不明白怎麼在8周後發生性行為....我產後4個月了還在痛」、「我也是生完10.5個月之後又懷孕」、「我兩個都相隔10個月！你可以的」、「我也發生過同樣的事情，我的兒子2個月大時，我又懷孕了」。

▲賈桂琳產後6周又懷孕。（圖／翻攝自jacquelinewoodwell IG）

▲賈桂琳產後6周又懷孕。（圖／翻攝自jacquelinewoodwell IG）

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