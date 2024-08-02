鮪魚火辣泳裝秀巨物　與阿翔雙腳交纏養眼照流出

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》主持人阿翔、籃籃、楊繡惠與藝人鮪魚日前到雲林古坑，體驗遊樂園員工的工作。鮪魚秀出火辣泳裝，吸睛度百分百！

▲鮪魚(左)辣翻身材吸睛。（圖／民視提供）

職人別具巧思的搭乘著65公尺高的刺激設施，伴隨著尖叫聲降落登場，看的藝人是目瞪口呆，而職人第一個工作便提出要阿翔、籃籃、楊繡惠去維修88公尺高的摩天輪,但這個工作也是有分老中青三個等級，老的只要顧在平地的機台，而年輕的則是要爬摩天輪的鋼架上33層高去維修摩天輪的軸心。

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▲鮪魚(右)與籃籃大笑。（圖／民視提供）

一聽到這楊繡惠開心的擁抱職人大喊: 「我第一次老的好開心啊」，大家把目光投向年紀最輕的籃籃，沒想到籃籃居然搬出自已在啦啦隊也是資歷老的，可以不上去，看著眾人相互推托，職人跳了出來說公道話，指名籃籃來挑戰，被眾人圍剿的籃籃只能放棄抵抗，一肩扛起這個刺激又有難度的工作。

▲阿翔(右)與鮪魚跟籃籃交纏很開心。（圖／民視提供）

對於爬高，籃籃一邊發抖一邊爬，一邊尖叫大喊「風好大、好高、好恐怖、OH MY GOD」等，尖叫聲不絶於耳，看的大家是冷汗直流，只能在下面不斷的為籃籃鼓掌加油打氣，過程中籃籃直呼這比想像中還恐怖100倍，在抵達位於33樓高的軸心時，曾經爬過台電電塔的籃籃，更直言這是突破她的人生新高峰，大家也為她的勇氣大力的歡呼。

沒想為了慶祝這項成就，籃籃居然在平台上跳起了最近流行的「提拉米蘇舞」，看的一旁的製作人無語的說這大概是看過最高「提拉米蘇舞」了，跟著職人檢查完摩天輪的軸心安全後，在爬鋼架下去時，籃籃說這比上來更可怕，隨即閉上眼說好像閉上眼睛往下爬比較不怕，嚇的工作人員大叫不能閉眼爬啦，太危險了！

藝人在進行水上設施無底洞的檢查時，阿翔做勢騙籃籃進設施和做安全動作後，一個冷不防的按下墜落的按鈕，沒有心理準備的籃籃是嚇到花容失色頻頻吃水，氣到槌打阿翔，體驗過設施的鮪魚更有感而發的說以前20多歲時，都沒在怕的，過了30歲，真的膽子越來越小，錄影錄到自曝年齡也讓全場笑歪。



在聊起關於遊樂園的回憶時，楊繡惠分享自已最純情的感情故事，她在國小二年級在遊樂園的泳池被一個小男孩搭訕說要一起玩，在媽媽同意後，二人便一起玩耍度過了一個美好的下午，這件事讓她印象很深，但那年代也沒有什麼手機和通訊軟體，只能讓這段情誼留在心中，聽完阿翔便大聲呼籲如果當年的那個男孩有看到節目，快來節目粉絲團與繡惠姐相認，而籃籃也自爆一段自已的遊樂園故事，在她大學時期與她非常有好感的同學相約遊樂園坐摩天輪，就當摩天輪包廂曖眛氣氛滿點，快要牽起手時，摩天輪突然一個晃動，嚇到一旁怕高的同學隨口飆罵出髒話，讓籃籃火熱的心瞬間冷卻，而這段戀情也還沒開始就結束了，爆笑的曖昧故事讓全場笑翻。