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《最初的晚餐》盛讚是最美味的電影　「煎荷包蛋」最初也是最終的一餐

文／女子學

「爸真的在遺書上寫荷包蛋的事嗎？」

每個家庭都有屬於自己的故事，也有怎樣都解不開的心結，而這樣的傷痛，大多數的人不敢也不想去碰觸，甚至是從未意識過它的存在，好像隨著時間就會被淡忘、消逝，但真的是如此嗎？

以一個人的逝去，而讓家人們重聚，並一起回憶過往，這是日本戲劇屢見不鮮的劇情設定。同樣尋著此模式的《最初的晚餐》，綴以「家常料理」元素，在哀傷氛圍中讓人倍感溫馨，也難怪《深夜食堂》作者安倍夜郎會盛讚它是最美味的電影。

《最初的晚餐》以父親逝世為故事開端，麟太郎（染谷將太飾）和姊姊美也子（戶田惠梨香飾）返回家鄉參加告別式，而在守靈之夜，繼母取消了外燴並親自下廚，隨著端出的一道道料理，眾人的思緒也回到過往，不僅帶出了這個重組家庭的秘密，更使人開始省思「家與家人」的意義是什麼。

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▲《最初的晚餐》以父親逝世為故事開端。（圖／《最初的晚餐》劇照。，下同）

「煎荷包蛋」，最初也是最終的一餐

「很久以前的記憶，當我才七歲的時候，我們五人第一次面對面。」從麟太郎的話語中，緩緩述出他們是父母再婚後的重組家庭。兩家人初次見面所吃的第一餐，是父親意外做出的美味荷包蛋，而從這道料理開始，爾後更藉由一道又一道的料理，呈現出兩家人互相磨合的過程，像是繼母煮了自己習以為常的味噌湯，但麟太郎與美也子卻覺得與媽媽煮的味道不同，而當繼母調整口味後，自己的兒子舜（窪塚洋介飾）又不能接受。最後繼母把兩種味道融合成這個重組家庭的專屬味道。

沒有血緣羈絆、彼此生活習慣大不相同等種種因素，讓重組家庭的磨合之路著實不易。麟太郎與美也子的父親透過自製的獨特料理，漸漸化解彼此間的尷尬；而繼母也想盡辦法去貼近麟太郎與美也子的心，正當兩家人開始走向和樂融融時，舜卻因為繼父與母親的祕密坦承，而選擇離開了這個好不容易融合的「家」。

藏在料理中的愛，化解關係創傷

「糾纏我們的不是逝者，而是那些不能言說的故事」，在舜選擇離開家時，腦中便想起了《創傷會遺傳》中的這句話。舜知道了母親與繼父那關於大人的祕密後，承受不了的他，帶著內心的傷痛離開，而這個看似凝聚的家也再次消散。在守靈夜結束前，舜帶著繼父的遺言跚跚來遲，而塵封已久的家族祕密也將被解開。

「家與家人」的真正意義到底是什麼？是要彼此完全坦承，還是留有祕密，又或是怎樣呢？片中也沒有硬要給出所謂的「正確」答案，反到是留下了許多思考空間，讓人去探索，或許守靈夜餐桌上一道道熟悉料理所藏有的「最初」，能指引你找到屬於自己的感悟。

《最初的晚餐》透過家常料理，來了一趟時光旅行，訴出了家人之間的結與解，也提醒我們要反思與家人之間的相處，希望我們都能擁有屬於自己的家庭餐桌幸福時光。

延伸閱讀

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一生懸命．無愧生命｜4 部慢步調，將哲理藏於細節的日系電影

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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女子學, 電影, 最初的晚餐

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