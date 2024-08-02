戴資穎決戰依瑟儂「百萬YTR場邊大叫」！　熱情告白直播全放送

記者王靖淳／綜合報導

台灣羽球天后戴資穎今年抱傷上陣本屆巴黎奧運，在上個月31日的比賽不敵好友依瑟儂，止步女單8強，讓她當場淚灑球場，全台民眾也紛紛在社群給予她打氣鼓勵。然而，在比賽過程中，有網友在看轉播時，聽到一名男觀眾宏亮的加油聲，後來上網PO文發問才發現，對方是百萬YouTuber阿滴。

▲阿滴朝聖巴黎奧運。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）

戴資穎在巴黎奧運迎來生涯最後一舞，她首戰以直落2擊退譚蓮妮，不過在31日面對老戰友泰國好手依瑟儂之戰時，以19：21、15：21遭淘汰。值得一提的是，雙方首局的比數到15：18時，一名在現場的男觀眾突然興奮大喊：「小戴我愛你！」，讓當時在收看直播的網友直接上網PO文，結果驚喜釣出網紅阿滴親回：「電視轉播有聽到喔」，證實自己就是那位熱情的球迷，在現場確實有邊叫邊替戴資穎加油。

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▲阿滴在奧運現場替戴資穎加油。（圖／翻攝自Threads／rayduenglish）

事實上，阿滴最近才在社群發文分享，這次為了拍攝巴黎奧運飛往法國，沒想到竟然巧遇羽球和拳擊的代表選手們，並與他們搭乘同一班飛機。阿滴在登機前內心十分興奮，但為了不打擾選手們，他選擇遠遠注視著大家。然而，當他入座後卻驚喜發現，這些國手們竟然坐在他的周圍。

▲阿滴（圖右）在飛機上巧遇周天成。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）

在飛行途中，羽球選手周天成特地走到阿滴的座位旁，送給他一枚代表台灣的奧運徽章，這讓阿滴感到無比驚喜和感動。他在文中形容周天成的暖心舉動，讓他感到溫馨，同時也在文末祝福所有遠征法國的選手們，都能夠元氣滿滿地抵達巴黎，在奧運賽場上大放異彩，並附上了一張與周天成的合照，完美展現飛行途中的愉快心情。