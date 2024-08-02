范琪斐美籍老公中文名「堅持姓范」！　她吐擔憂6年後竟一語成讖

記者劉宛欣／綜合報導

資深媒體人范琪斐曾外派至美國，目前經營著自媒體，2018年與美籍墨西哥裔老公Roberto（蘿蔔頭）回台灣生活，怎料2日卻突然無預警宣布了離婚消息，震驚各界。過去兩人回台，男方在取中文名時，堅持要跟她姓，這也讓她相當無奈，直呼「將來要是你跟我離婚，你怎麼辦？」沒想到如今結婚即將迎來20周年，此話一語成讖。

▲范琪斐宣布與老公結束20年婚姻。（圖／翻攝自范琪斐的美國時間臉書）

范琪斐偶爾會在社群分享與老公的婚姻生活，回台前她曾發文抱怨協助老公取中文名時，對方堅持要跟她姓「范」，讓她無奈表示「我勉為其難地答應了，這個老外真的很煩」，本來不當一回事，還打算隨便取「范蘿蔔」，但美國辦事處的人員聽了之後，都委婉勸她，指出未來在台灣所有正式文件都會用這個名字，必須慎重一些，且最好與英文名有關聯。

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▲范琪斐與老公Roberto（蘿蔔頭）。（圖／翻攝自范琪斐的美國時間臉書）

范琪斐原先因老公喜歡玩水，又很注重外表，於是將老公取作「艾水」，怎料老公一聽馬上拒絕，還說自己要叫「蔣介石」、「孫中山」，後來要堅持也要姓范，一一被范琪斐打槍，她花了一番時間解釋為何要避諱，以及同姓不婚的觀念，最終范琪斐爭不過對方，搬出殺手鐧問「將來要是離婚，你怎麼辦？」老公相當不以為意地回答「那是我的事，妳都跟我離婚了，管我姓什麼」，她最終妥協，取為「范波」。

范琪斐2日在個人臉書發文宣布離婚消息，投下了震撼彈。她透露兩人協商離婚只花了20天，主因是她無法跟「愛著別人的人」維持婚姻關係，間接證實了兩人之間有第三者，男方想分開的理由則是「不快樂」，於是雙方決定灑脫放手，為20年婚姻畫下休止符。