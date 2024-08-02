成語蕎換衣服「遭陌生男掀開簾子」！　嚇壞尖叫監視器畫面曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星成語蕎因火辣外型圈粉不少人，還因此獲得「軍中情人」的外號，平時會在社群分享生活的她，今（2）日突然在Threads上發文抱怨，她在某家店修改衣服時，正當換衣服到一半，突然有名陌生男子打開她所在的更衣間簾子，讓她瞬間尖叫。為此，她在文中附上店家的監視器畫面直言：「感受不大好！」

▲成語蕎會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／成語蕎Jenny Cheng）

成語蕎表示，當時的情況非常明確，店員已經指示該男子使用隔壁空著的更衣間，但該男子卻誤拉開了她所在的更衣間簾子。她在文中寫道：「小姐明明很明確指隔壁空的，他卻拉開我更衣間的簾子。」這一突如其來的行為，讓她感到非常驚嚇和不安。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲成語蕎在文中附上一段監視錄影器畫面。（圖／翻攝自Threads／imjennycheng）

成語蕎透露，當簾子被掀開時她直接尖叫，該男子則連忙道歉，稱「不知道裡面有人」。然而，這樣的解釋並沒有消除她的困惑與不滿。她在文中寫道：「奇怪，隔壁的簾子是開的，為什麼不去旁邊那間？真的是傻眼。」同時也附上一段監視器畫面，表達自己遭遇此情況的尷尬及無奈。

▲成語蕎發文抱怨改衣服時遭路人掀開簾子。（圖／翻攝自Threads／imjennycheng）

貼文及影片曝光後不久，立即吸引網友朝聖按讚，不少人對成語蕎的遭遇表示同情，同時也譴責該男子的粗心大意，認為對方一定是有心的，「太可惡」、「真的滿扯」、「明知故犯」、「真是冒失鬼」、「感覺是故意的」，紛紛留言替她抱不平。為此，成語蕎則無奈表示：「超傻眼，真的無語，感受不大好！」