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阿宅繼承郊區豪宅「愛上鬼房客」　泰1.5億票房黑馬台灣上映日公開

記者黃庠棻／台北報導

繼《淒厲人妻》後，最賣座的靈異愛情喜劇《哈囉!萌鬼屋》（My Boo）在泰國總票房高達1.5億泰銖，在當地不僅登上上映首週票房冠軍，更狂勝暑假眾多好萊塢大片，電影將於8月30日正式登台。由人氣泰劇《轉學來的女學生》孔克里特里維蒙執導的話題新作《哈囉!萌鬼屋》，以結合靈異、愛情、喜劇的鬼屋題材超級吸睛，在泰國上映時更掀起一波熱潮。

▲《哈囉!萌鬼屋》。（圖／威視電影提供）

▲《哈囉!萌鬼屋》即將在台灣上映。（圖／威視電影提供）

《哈囉!萌鬼屋》劇情描述沉迷於電動的廢柴阿喬（蘇提拉素維傑拉飾），意外繼承一棟郊區的破舊老宅，一心想將房子變現還債的他，驚覺屋子裡住著三個名叫阿儂（梅拉達蘇斯麗飾）、金寶與金糕的阿飄，就算找師父作法都趕不走。

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▲《哈囉!萌鬼屋》。（圖／威視電影提供）

▲《哈囉!萌鬼屋》描述宅男繼承鬼屋的故事。（圖／威視電影提供）

後來，阿喬靈機一動，與鬼聯手開鬼屋來嚇人，沒想到「真鬼屋」一夕爆紅讓他發了大財。然而，本性善良又甜美的阿儂，竟讓阿喬慢慢搞不清楚，內心對祂是心悸還是心動。

▲《哈囉!萌鬼屋》。（圖／威視電影提供）

▲《哈囉!萌鬼屋》飾演阿儂的梅拉達蘇斯麗。（圖／威視電影提供）

貫穿《哈囉!萌鬼屋》全片的豪宅建造於泰國拉瑪五世統治時期，是一棟有著將近150年歷史的古蹟老宅，還是曾接待過泰皇拉姆五世下榻的寶地，屋主Khun Phitak Borihan甚至還是當地德高望重的貴族。

▲《哈囉!萌鬼屋》。（圖／威視電影提供）

▲《哈囉!萌鬼屋》拍攝前都會拜拜。（圖／威視電影提供）

只不過，該棟古宅建置年代久遠，又坐落於泰國大城府人跡罕至之處，加上宛如廢墟的外表，在當地傳出不少繪聲繪影、毛骨悚然的靈異傳聞。為此，《哈囉!萌鬼屋》劇組為求慎重，開拍前都會拜拜祈求好兄弟的同意。其中飾演女鬼的梅拉達蘇斯麗（Bow）甚至還在心中對鬼魂喊話：「請幫忙讓我們把電影拍好，我會將功德迴向給祢們。」果真Bow的發願成真，不僅電影拍攝順利，上映後票房也大賣創下1.5億的驚人佳績。

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