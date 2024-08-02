記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

Disney+暑假超強韓劇《無路可走：輪盤賭》已在31日上線播出，資深演員殺劉宰明曾參與《請回答1988》、《梨泰院Class》等知名戲劇，他在劇裡飾演遭到許光漢追殺的重刑犯，兩人首度合作戲劇，他起初雖不認識許光漢，仍在拍戲過程中被對方魅力所擄獲，對於「台灣男神」許光漢讚譽有加：「他很認真是一位好演員。」甚至幫忙工作人員追星要簽名，幽默表示：「那時候我才發現，原來許光漢是為很有名的演員。」

▲劉宰明誠實坦言「其實不認識許光漢」，後來才發現許光漢很有名。（圖／Disney+提供）



劉宰明、許光漢近日接受台灣媒體線上聯訪，兩人首度合作， 劉宰明卻誠實回答：「其實我不太知道，原來他（許光漢）在台灣是非常有名的演員，雖然很抱歉，但我沒有看過他的作品，之後看了才發現他是很有名、很有人氣的演員。」他更加碼透露當韓國演員聚在一起時，「我們都有討論過，他是一位很好的演員、很認真的演員，就算拍攝當時很冷，也從來沒有表現出來總是盡全力，我就覺得果然是位很帥氣的演員。」

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相反地，許光漢一直都是劉宰明的粉絲，他看過《請回答1988》、《梨泰院Class》、《無聲》等作品，「對我來說是OG級（該領域的教父級人物）的存在，這次可以親自感受前輩的演技，我真的很榮幸，而且台灣身邊有很多朋友喜歡前輩。」他以「教父」形容劉宰明，字句充滿尊敬感，兩人更相約若以後劉宰明來台灣玩，許光漢當地陪請前輩吃飯。

▲劉宰明還幫工作人員向許光漢要簽名。（圖／Disney+提供）

有趣的是，劉宰明幽默透露，後來有位《請回答1988》的工作人員很喜歡許光漢。他說：「工作人員應該是想了很久才跟我開口，請我幫忙要簽名，我那時候才發現『原來許光漢是很有名的演員』，後來我通過新聞等媒介看到許光漢其他作品或近況，我都會覺得非常開心，原來光漢很活躍地在活動著，以後我也會在遠方替他加油應援，希望還有機會跟他一起合作。」這段被要簽名的幕後故事曝光，許光漢坐在一旁露出害羞笑容。

▲劉宰明想來台灣旅遊，許光漢自告奮勇當地陪請吃飯。（圖／Disney+提供）



兩人透過《無路可走：輪盤賭》累積好交情，劉宰明甚至私下教他韓文，演戲時給予台詞建議，只是許光漢當場笑出來回答：「我記得，但好像不太能說。」兩人在鏡頭前相視而笑，展現超越年齡的好感情。戲劇《無路可走：輪盤賭》每週三在Disney+獨家播出，現已上線2集。