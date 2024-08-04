ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曹佑寧認證：體育班男生是香的「會一起敷面膜」　婁峻碩驚訝：進演藝圈才知

記者蕭采薇／專訪

校園愛情電影《夏日的檸檬草》由曹佑寧、李沐和婁峻碩主演，譜出一段青澀的三角習題。外型出眾的曹佑寧演出校草，他笑說：「演帥哥其實滿難拿捏的，如果一不小心看起來就會臭屁，像故意耍帥。」婁峻碩則在導演的要求下，在鏡頭前得看起來又臭又髒。

▲曹佑寧、李沐、婁峻碩《夏日的檸檬草》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲《夏日的檸檬草》由曹佑寧、李沐、婁峻碩演出。（圖／記者林敬旻攝）

婁峻碩回春演出高中生，他坦言花了一點時間去找回「更單純的自己」，期間也常常透過網路，看看現在的高中生在聊些什麼，說話是怎樣的風格，把頻率調得更像片中的角色「柚子」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少人看過試片後，稱讚婁峻碩還原度超高，像隔著螢幕都能聞到高中男生的味道。他笑認：「我拍《夏日》的時候，導演想要我看起來很髒很臭，不然就是要看起來很累。所以工作人員隨時再幫我『補汗』，一直噴水，看起來全身都是濕的。」

▲婁峻碩《夏日的檸檬草》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲婁峻碩《夏日的檸檬草》被要求要演出「又髒又臭」感。（圖／記者林敬旻攝）

不過曹佑寧和李沐認真，婁峻碩就算是當時「本人也很香」，因為身上是水不是汗。而棒球選手出身的曹佑寧，也打破大眾偏見，他說：「別人我不知道，但我的同學們都滿愛乾淨的。」曹佑寧笑說：「以前我們球隊住在一起，大家睡上下舖，睡前還會一起敷面膜。」

▲曹佑寧《夏日的檸檬草》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲曹佑寧《夏日的檸檬草》認證球隊「是香的」。（圖／記者林敬旻攝）

原來在國中時，當時體育班的導師，就曾對他們說過：「你們寧願很香，也不要是臭的，要讓自已有舒服的氣味。」所以反而球隊的大家都滿注重儀容，也都在高中時就會有體香膏。讓一旁的婁峻碩大開眼界：「這很重要欸，說實話要不是我有進演藝圈，可能也不會注意到這件事。」

▲李沐《夏日的檸檬草》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲李沐戲裡戲外都談過遠距離戀愛。（圖／記者林敬旻攝）

李沐戲裡戲外都談過遠距離戀愛，曾因為相隔兩地分手的她，也分享經驗說：「我覺得遠距離用視訊聯絡滿可愛的，但一定不要放著視訊，這是感情開始變不好的小細節，像是掛睡這種。」李沐解釋：「因為久了會乏掉，寧可是花10分鐘好好講電話，不然很容易變成『不知道要說什麼』，有品質的陪伴更重要。」《夏日的檸檬草》全台上映中。

▲曹佑寧、李沐、婁峻碩《夏日的檸檬草》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲《夏日的檸檬草》（左起）婁峻碩、李沐、曹佑寧演出三角戀。（圖／記者林敬旻攝）

 

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

有夠糗！黑汪追鳥不成摔到後空翻 下秒淡定離場...網笑噴：狂重播

推薦閱讀

日男超想追AV女優！她揭「AV女優私下3種真面目」：男人承受不住

日男超想追AV女優！她揭「AV女優私下3種真面目」：男人承受不住

大蛇丸31歲買人生第一間房！2750萬入手百坪透天　超狂車庫能停4台SUV

大蛇丸31歲買人生第一間房！2750萬入手百坪透天　超狂車庫能停4台SUV

王齊麟奧運奪金牌要求婚？陳詩媛羞回5字　「他曖昧1回應」網嗨翻了

王齊麟奧運奪金牌要求婚？陳詩媛羞回5字　「他曖昧1回應」網嗨翻了

啦啦隊女神「邊走邊晃」穿超低胸！旁邊阿北嚇到了 短今大巨蛋上班全被拍

啦啦隊女神「邊走邊晃」穿超低胸！旁邊阿北嚇到了 短今大巨蛋上班全被拍

麟洋金牌戰對中國！微博球迷傻眼「這倆平時裝死奧運發瘋」憂：看不到轉播

麟洋金牌戰對中國！微博球迷傻眼「這倆平時裝死奧運發瘋」憂：看不到轉播

嘉義爸「接錯小孩」幼兒園師遭解聘　潔哥轟：跟自己小孩多不熟

嘉義爸「接錯小孩」幼兒園師遭解聘　潔哥轟：跟自己小孩多不熟

蔡阿嘎全家「日本住飯店被投訴」！隔壁房：小男生亂敲門 他驚吐真相

蔡阿嘎全家「日本住飯店被投訴」！隔壁房：小男生亂敲門 他驚吐真相

土耳其射擊大叔爆紅全球！親回「零裝備」原因…比賽不接電話除了她

土耳其射擊大叔爆紅全球！親回「零裝備」原因…比賽不接電話除了她

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！　丁寧失言急道歉：全國球迷對不起

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！　丁寧失言急道歉：全國球迷對不起

小鐘52歲未婚「想娶越南人」 爸發火：辛苦養你這麼大⋯下秒反轉笑翻

小鐘52歲未婚「想娶越南人」 爸發火：辛苦養你這麼大⋯下秒反轉笑翻

郭彥均投資虛擬貨幣「遭詐騙7位數」！對方手法曝光　同受害者崩潰輕生

郭彥均投資虛擬貨幣「遭詐騙7位數」！對方手法曝光　同受害者崩潰輕生

柯佳嬿逛百貨公司 試穿洋裝「一照鏡子才發現糗了」0偽裝照曝光

柯佳嬿逛百貨公司 試穿洋裝「一照鏡子才發現糗了」0偽裝照曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

日男超想追AV女優！她揭「AV女優私下3種真面目」：男人承受不住

大蛇丸31歲買人生第一間房！2750萬入手百坪透天　超狂車庫能停4台SUV

王齊麟奧運奪金牌要求婚？陳詩媛羞回5字　「他曖昧1回應」網嗨翻了

啦啦隊女神「邊走邊晃」穿超低胸！旁邊阿北嚇到了 短今大巨蛋上班全被拍

麟洋金牌戰對中國！微博球迷傻眼「這倆平時裝死奧運發瘋」憂：看不到轉播

嘉義爸「接錯小孩」幼兒園師遭解聘　潔哥轟：跟自己小孩多不熟

蔡阿嘎全家「日本住飯店被投訴」！隔壁房：小男生亂敲門 他驚吐真相

土耳其射擊大叔爆紅全球！親回「零裝備」原因…比賽不接電話除了她

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！　丁寧失言急道歉：全國球迷對不起

小鐘52歲未婚「想娶越南人」 爸發火：辛苦養你這麼大⋯下秒反轉笑翻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

夏日的檸檬草, 李沐, 曹佑寧, 婁峻碩

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林郁婷性別風波延燒！　奧運前曾吐心聲「像岳飛被冠莫須有罪名」
  2. YTR這群人董仔「憋出血尿」痛爆！　無奈曝病況：這天還是來了
  3. 雞丁唱一半突離場下台！　理想混蛋團員錯愕「當場哭了」
  4. 泫雅初登大巨蛋「繁體字致謝」！　超辣工作照狂吸30萬人朝聖
  5. IVE主打歌MV無預警下架「作曲人親自檢舉」！　經紀公司無回應
  6. 曹佑寧認證：體育班男生是香的「會一起敷面膜」　婁峻碩驚訝：進演藝圈才知
  7. 麟洋配今晚搶金對手太帥！　「高顏值零死角」球場照被挖
  8. 46歲孫芸芸曬逆天修長美腿！　飲食照曝光網驚：沒辦法做到
  9. Ozone攻蛋前突掀內鬨！　「爆發激烈衝突」怒嗆：很討厭團員
  10. 孫安佐罕見哭了！默默擦淚畫面曝光　感嘆「台灣是個負能量的地方」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366