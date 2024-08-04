曹佑寧認證：體育班男生是香的「會一起敷面膜」　婁峻碩驚訝：進演藝圈才知

記者蕭采薇／專訪

校園愛情電影《夏日的檸檬草》由曹佑寧、李沐和婁峻碩主演，譜出一段青澀的三角習題。外型出眾的曹佑寧演出校草，他笑說：「演帥哥其實滿難拿捏的，如果一不小心看起來就會臭屁，像故意耍帥。」婁峻碩則在導演的要求下，在鏡頭前得看起來又臭又髒。

▲《夏日的檸檬草》由曹佑寧、李沐、婁峻碩演出。（圖／記者林敬旻攝）



婁峻碩回春演出高中生，他坦言花了一點時間去找回「更單純的自己」，期間也常常透過網路，看看現在的高中生在聊些什麼，說話是怎樣的風格，把頻率調得更像片中的角色「柚子」。

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不少人看過試片後，稱讚婁峻碩還原度超高，像隔著螢幕都能聞到高中男生的味道。他笑認：「我拍《夏日》的時候，導演想要我看起來很髒很臭，不然就是要看起來很累。所以工作人員隨時再幫我『補汗』，一直噴水，看起來全身都是濕的。」

▲婁峻碩《夏日的檸檬草》被要求要演出「又髒又臭」感。（圖／記者林敬旻攝）

不過曹佑寧和李沐認真，婁峻碩就算是當時「本人也很香」，因為身上是水不是汗。而棒球選手出身的曹佑寧，也打破大眾偏見，他說：「別人我不知道，但我的同學們都滿愛乾淨的。」曹佑寧笑說：「以前我們球隊住在一起，大家睡上下舖，睡前還會一起敷面膜。」

▲曹佑寧《夏日的檸檬草》認證球隊「是香的」。（圖／記者林敬旻攝）

原來在國中時，當時體育班的導師，就曾對他們說過：「你們寧願很香，也不要是臭的，要讓自已有舒服的氣味。」所以反而球隊的大家都滿注重儀容，也都在高中時就會有體香膏。讓一旁的婁峻碩大開眼界：「這很重要欸，說實話要不是我有進演藝圈，可能也不會注意到這件事。」

▲李沐戲裡戲外都談過遠距離戀愛。（圖／記者林敬旻攝）

李沐戲裡戲外都談過遠距離戀愛，曾因為相隔兩地分手的她，也分享經驗說：「我覺得遠距離用視訊聯絡滿可愛的，但一定不要放著視訊，這是感情開始變不好的小細節，像是掛睡這種。」李沐解釋：「因為久了會乏掉，寧可是花10分鐘好好講電話，不然很容易變成『不知道要說什麼』，有品質的陪伴更重要。」《夏日的檸檬草》全台上映中。

▲《夏日的檸檬草》（左起）婁峻碩、李沐、曹佑寧演出三角戀。（圖／記者林敬旻攝）