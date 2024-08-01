姚元浩時隔9年拍電視劇！演暖男前輩「結局躺地」網看完頭皮發麻

記者黃庠棻／台北報導

驚悚短影音台劇《都市懼集》一天一集，驚悚呈現34篇都會日常裡「沒有鬼的恐怖故事」，至今已上架播出至第23集獲不少好評，有網友看完後留言「人心真的比鬼可怕」、「比撞鬼更可怕的人性」、「直達骨隨的恐懼」。

▲《都市懼集》現正熱播中。（圖／CATCHPLAY+提供）

日前播出姚元浩、李雪主演的「吸煙區」，講述身為暖男前輩的姚元浩在公司頂樓吸菸時，遇到在職場失意的後輩李雪，替她打氣後竟發生驚悚轉折讓人意料不到，時隔9年回歸電視圈的姚元浩，回憶當時準備角色，對他而言難度最高的是揣摩抽菸，他說：「因為我這三十幾年來從來沒有抽過菸，手拿菸這個動作我其實揣摩滿久的，練了各式各樣抽菸的方式，不斷被經紀人指正調整，好險拍攝時沒有被導演打槍。」

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▲姚元浩久違出演電視劇。（圖／CATCHPLAY+提供）



繼四大單元〈大眾運輸〉、〈夜生活〉、〈公寓〉、〈辦公大樓〉皆上架後，今起開播〈商圈〉單元，首集由潘嘉麗與新生代女星邵奕玫、林詩雅共同演出「試衣間」，駭人呈現流行服飾店裡女孩們掉入春光外洩的陷阱，驚恐程度百分百，令曾在服飾店試穿衣服的人們戒慎恐懼。

▲《都市懼集》邀來潘嘉麗出演。（圖／CATCHPLAY+提供）

其中，飾演試穿女孩之一的邵奕玫透露，自己看完劇本隔天跟原本約好的朋友去逛街，但真的怕到不敢試穿，說道「店員一問我說要試穿嗎，我馬上說不用！因為這個橋段真的讓人很震撼，連我自己都需要時間消化一下，所以我覺得觀眾看到後，應該多少也會有一點害怕或有些不舒服」。

▲《都市懼集》邵奕玫。（圖／CATCHPLAY+提供）

此外，《都市懼集》片頭曲〈懼絕逃生〉自開播後就受到觀眾熱議，該曲由話題新人JUD陳泳希為全劇量身訂作的主題曲，歌曲中大型弦樂以及鬼魅的風格，搭配上她縹緲空靈的歌聲，使得這首歌曲在優美之中又帶著一絲詭異，當弦樂交疊進入高潮之後，曲子澎湃的情緒將整個戲劇感及驚悚氛圍推至最高點，讓觀眾在追劇同時，一聽就能快速進入到奇幻氛圍。

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