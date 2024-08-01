日本太鼓達人開賽！　選手被1首歌卡關...竟是台灣破億金曲

▲周興哲歌曲在日本爆紅。（圖／星空飛騰提供）



記者翁子涵／台北報導

周興哲的破億金曲《以後別做朋友》，日前在長紅音樂節奏遊戲《太鼓達人》舉行一年一度國際大賽「太鼓の達人ドンだー！世界一決定戰 2024」 ，而這首抒情歌卻因慢速和變奏而讓所有選手「苦手」，都無法達到「全良」，不但瞬間成為遊戲界和網路爆紅的話題，更讓這首周興哲的代表作飄洋過海紅到日本。

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▲▼周興哲親自挑戰太鼓達人。（圖／星空飛騰提供）





周興哲在印尼站開唱前就聽聞這消息，他驚訝表示因見過職業選手在快歌上表現得非常好，納悶慢歌《以後別做朋友》居然讓大家都失分，他以原唱作人的身份分析，「應該說這首歌的節拍不是固定的，所以真的要很懂這首歌，才有可能打到滿分！」並接著說：「有機會我也去試試。」



周興哲返台後隔一天就迫不及待外出找到《太鼓達人》遊戲機，開始自我挑戰，來個原唱者挑戰，只見他奮力振臂，隨旋律節奏敲擊，尤其每句拉長尾音、體現他優美真假音互換時，都需連發爆擊，也讓主唱人的他笑到不行，親身體驗下來，讓他直呼：「好難！」秀出成績時，他還噗疵笑出來，但開心自己有通關，周興哲則開心歌曲在日本爆紅，許願演唱會列車很快可以開到東京去，「希望很快可以跟日本小興星見面喔！」

