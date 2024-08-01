ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大霈突宣布「找到好老公」　浩子秒質疑：確定這個新男友沒騙你？

記者孟育民／台北報導

單身近兩、三年的李霈瑜（大霈）在《HiHi導覽先生》錄影時，拿著黃金和金飾開心宣布：「找到好老公啦！」接著心花怒放介紹男友在花蓮新城淘金，搭檔浩子一聽到這個好消息，馬上恭喜大霈，但接著質疑「這位男友」的來歷，「我去那裡只有一個新城國小棒球隊，我去煮飯給他們吃過。你確定這個新男友沒騙你？」讓大霈面露心虛地說：「我不知道，我很單純。」

▲▼大霈開心宣布找到好老公，遭浩子質疑男友來歷。（圖／公視提供）

▲大霈開心宣布找到好老公，遭浩子質疑男友來歷。（圖／公視提供）

擔心大霈受騙的浩子，馬上找來花蓮女婿阿翔，確認新城是不是有黃金，大霈也緊張分享：「我最近打電話都沒接。」阿翔機靈地說：「絕對是被騙了！那裡哪裡有黃金？」同為女性的馮媛甄在旁也點頭認同附和。大霈急忙解釋有時候很有價值的東西，不一定是黃金，可能是比喻為黃金，卻遭浩子反問：「妳把他的愛當成黃金？」遭大家虧不聽勸的大霈，邊拭淚邊說要療傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

敬佩的大霈連忙打起精神，介紹這次的導覽先生陳子揚，是一位年輕、帥氣的地理老師，他走過很多地方，最後決定留在花蓮新城。導覽先生陳子揚更分享鮮為人知的新城淘金故事，「當時剛好有颱風淹大水，山上的金子被水沖下來，隔天全村的人都去溪底撿金子。」浩子羨慕地說：「老天爺送下來的禮物耶！」

新城除了淘金還有柴魚，導覽先生陳子揚也帶好朋友馮筱惠來到現場，讓大家體驗刨柴魚片。浩子硬著頭皮上場，緊張到左、右手不分，而刨出來的卻是柴魚粉，讓浩子賭氣說：「妳這刀子拿利一點的，拜託！妳隨便拿個刀子來，叫我刨。」

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女優Tiny因東尼大木「夢想日本拍AV」　乳房長腫瘤康復「32E是真的」

推薦閱讀

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘…狠飆國罵

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘…狠飆國罵

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」！全身8處受傷送醫「診斷書曝光」：不忍了

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」！全身8處受傷送醫「診斷書曝光」：不忍了

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲！柯震東淚：讓她知道她多棒

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲！柯震東淚：讓她知道她多棒

鳳梨老婆首發聲！歐菈揭他「4年私下真面目」：看事情不要看一面

鳳梨老婆首發聲！歐菈揭他「4年私下真面目」：看事情不要看一面

快訊／JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」　質疑林郁婷性別爭議

快訊／JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」　質疑林郁婷性別爭議

《地面師》社長秘書是誰？　「挺巨胸趴窗嬌喘」網起底是AV女優

《地面師》社長秘書是誰？　「挺巨胸趴窗嬌喘」網起底是AV女優

周筠：我們都好幸運，能活在有戴資穎的時代！　緊擁鼓勵小戴賽後對話

周筠：我們都好幸運，能活在有戴資穎的時代！　緊擁鼓勵小戴賽後對話

快訊／鳳梨起床反擊了！轟罔腰「跟誰都有狀況」揭互毆真相：妳真可憐

快訊／鳳梨起床反擊了！轟罔腰「跟誰都有狀況」揭互毆真相：妳真可憐

快訊／紀卜心道歉了！罵網友文盲「對社會做了不良示範」4點澄清曝光

快訊／紀卜心道歉了！罵網友文盲「對社會做了不良示範」4點澄清曝光

PO「戴資穎私訊截圖」被罵有夠愛蹭！伊萊媽吐真相：不希望她被誤會

PO「戴資穎私訊截圖」被罵有夠愛蹭！伊萊媽吐真相：不希望她被誤會

被鳳梨控盜刷「罔腰尪1點反擊」！5張卡給她隨便刷：判罪也要有憑有據

被鳳梨控盜刷「罔腰尪1點反擊」！5張卡給她隨便刷：判罪也要有憑有據

「中國新垣結衣 」比基尼空杯走光！急後製遮點　老司機嗨：見到櫻桃

「中國新垣結衣 」比基尼空杯走光！急後製遮點　老司機嗨：見到櫻桃

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘…狠飆國罵

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」！全身8處受傷送醫「診斷書曝光」：不忍了

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲！柯震東淚：讓她知道她多棒

鳳梨老婆首發聲！歐菈揭他「4年私下真面目」：看事情不要看一面

快訊／JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」　質疑林郁婷性別爭議

《地面師》社長秘書是誰？　「挺巨胸趴窗嬌喘」網起底是AV女優

周筠：我們都好幸運，能活在有戴資穎的時代！　緊擁鼓勵小戴賽後對話

快訊／鳳梨起床反擊了！轟罔腰「跟誰都有狀況」揭互毆真相：妳真可憐

快訊／紀卜心道歉了！罵網友文盲「對社會做了不良示範」4點澄清曝光

PO「戴資穎私訊截圖」被罵有夠愛蹭！伊萊媽吐真相：不希望她被誤會

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大霈, 浩子, HiHi導覽先生

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 謝忻開玩笑認領鈔票遭恐嚇「打死妳」　報位置回嗆：追得上就來
  2. 為了10億！《無路可走》李光洙遭活生生摘耳　許光漢加入獵殺行動
  3. 藍心湄突襲提問「相信年輕妹妹真的愛你？」　胡瓜被重提緋聞傻眼
  4. 蔡凡熙直球告白被打槍！　跟陳庭妮闖「嬰靈鬼醫院」出意外了
  5. 姚元浩時隔9年拍電視劇！演暖男前輩「結局躺地」網看完頭皮發麻
  6. 梁文音哭了！　曝曾同場張清芳卻緊急落跑：怕被她聽到
  7. 李多慧台灣騎車初體驗「看路很困難」！　幻想霸氣帥哥接送上下班
  8. 吳婉君八點檔飛美治腦瘤「遇飛機失事」　回歸竟變另一個人！
  9. 陳曉東回家坦承「家徒四壁」　主持人尹翔聽了情緒激動
  10. 王陽明拍《角頭》被臨演尻頭！　氣到喊卡「轉頭罵人」：真的受不了

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366