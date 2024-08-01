大霈突宣布「找到好老公」　浩子秒質疑：確定這個新男友沒騙你？

記者孟育民／台北報導

單身近兩、三年的李霈瑜（大霈）在《HiHi導覽先生》錄影時，拿著黃金和金飾開心宣布：「找到好老公啦！」接著心花怒放介紹男友在花蓮新城淘金，搭檔浩子一聽到這個好消息，馬上恭喜大霈，但接著質疑「這位男友」的來歷，「我去那裡只有一個新城國小棒球隊，我去煮飯給他們吃過。你確定這個新男友沒騙你？」讓大霈面露心虛地說：「我不知道，我很單純。」





▲大霈開心宣布找到好老公，遭浩子質疑男友來歷。（圖／公視提供）

擔心大霈受騙的浩子，馬上找來花蓮女婿阿翔，確認新城是不是有黃金，大霈也緊張分享：「我最近打電話都沒接。」阿翔機靈地說：「絕對是被騙了！那裡哪裡有黃金？」同為女性的馮媛甄在旁也點頭認同附和。大霈急忙解釋有時候很有價值的東西，不一定是黃金，可能是比喻為黃金，卻遭浩子反問：「妳把他的愛當成黃金？」遭大家虧不聽勸的大霈，邊拭淚邊說要療傷。

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敬佩的大霈連忙打起精神，介紹這次的導覽先生陳子揚，是一位年輕、帥氣的地理老師，他走過很多地方，最後決定留在花蓮新城。導覽先生陳子揚更分享鮮為人知的新城淘金故事，「當時剛好有颱風淹大水，山上的金子被水沖下來，隔天全村的人都去溪底撿金子。」浩子羨慕地說：「老天爺送下來的禮物耶！」

新城除了淘金還有柴魚，導覽先生陳子揚也帶好朋友馮筱惠來到現場，讓大家體驗刨柴魚片。浩子硬著頭皮上場，緊張到左、右手不分，而刨出來的卻是柴魚粉，讓浩子賭氣說：「妳這刀子拿利一點的，拜託！妳隨便拿個刀子來，叫我刨。」