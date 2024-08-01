PO「戴資穎私訊截圖」被罵有夠愛蹭！伊萊媽吐真相：不希望她被誤會

記者潘慧中／綜合報導

台灣羽球天后戴資穎忍著嚴重膝蓋傷勢參加巴黎奧運，遺憾的是，7月31日不敵好友依瑟儂，止步於女單8強。網紅「伊萊媽」Annie賽後心疼地PO出日前和好友戴資穎的對話，卻被網友罵「有夠愛蹭」，她只好浮出水面回應了。

▲伊萊媽回應評論。（圖／翻攝自Threads／elijahkewley1201）



戴資穎結束比賽後，Annie在Instagram限時動態貼出前幾天和對方的私訊截圖，除了誇讚對方並表明「以妳為傲」的心情，也不捨地詢問戴護具是否因為腳傷還沒好，對方當時便坦承腳傷尚未完全好轉。

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▲伊萊媽賽後PO出日前和戴資穎的私訊截圖。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）



沒想到這則動態意外引發部分網友不滿，直指Annie愛蹭戴資穎，「她負傷上陣大家都知道，有必要在這時候還把雙方私下的對話發出來，證明自己有給她加油嗎？」

對此，Annie親自回覆並謝謝網友指教，她解釋事前已告知戴資穎會發文，而之所以選擇發文，是因為賽後看到有人在批評小戴，「不希望她被誤會。」

▲▼伊萊媽解釋和戴資穎認識很久了。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201、中華奧會提供）



Annie表示她和戴資穎已經認識很久了，平常本來就會傳訊息，從以前到現在都有一直表明支持對方，「但⋯你覺得是蹭就是蹭吧，每個人都有表達意見的權利。」