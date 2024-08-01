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黃宣不藏了！自爆「1部位」異於常人：沒遇過比我大的

▲▼ 黃宣在廣告中大秀運動身手單手作體操。（圖／劍與遠征：啟程提供）

▲ 黃宣在廣告中大秀運動身手單手作體操。（圖／劍與遠征：啟程提供）

記者翁子涵／台北報導

黃宣近來搭上巴黎奧運熱潮，為代言手遊挑戰單手舉重、單手體操360轉體樣樣來，拍攝廣告時還堅持親自上陣、不用替身，而他日前突在社群自曝身上有件異於常人的事，「就是我的手特別的大，至今還真的沒遇過手比我大的人。」不僅可以單手抓西瓜、單手抓兩顆球，讓粉絲看了直讚「我不信，除非給我牽一下」、「被哥捧的都是瓜子臉了」，搶著想驗證黃宣有多「大」。

▲▼ 黃宣手大到可以單手抓西瓜。（圖／劍與遠征：啟程提供）

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▲▼ 黃宣自曝手大到可以單手抓西瓜。（圖／劍與遠征：啟程提供）

▲▼ 黃宣在廣告中大秀運動身手單手作體操。（圖／劍與遠征：啟程提供）

黃宣這次在廣告中穿上貼身緊身運動衣，挑戰各種單手的極限，拍攝時他以單手上槓懸空，又以單手舉重，雖是道具依舊頗有重量，得靠肌耐力維持平衡再往上舉，一旁工作人員試舉失敗，忍不住讚嘆黃宣：「其實你很猛耶。」

黃宣受訪時一臉正經又自信表示小時候因天賦異稟、天資聰穎，被老師抓去練體操，「3圈360、落地後180平行，然後再轉體落地，十次通常會成功九次，對我來說是比較自然的事。」讓一旁工作人員聽了嘖嘖稱奇，直到拍攝結束，問到以前學體操的經驗，黃宣才笑說：「當然是開玩笑的啦！我小時候是桌球校隊是真的。」精湛演技全靠一張嘴進行自我催眠，還把現場工作人員唬得一愣一愣的，笑翻全場。

除了運動橋段，黃宣穿上華麗黃色成套西裝，率領4名辣妹舞者熱舞，他透露收到舞蹈影片時，正在飛回台灣的飛機上，僅練5到10分鐘就上工了，「對跳舞很擅長這件事，應該不是感覺了吧！相信大家都看過很多關於我跳舞的影片，唱歌跳舞就跟呼吸一樣，就這麼自然。今年能跳到這個程度，真的非常不簡單。」也開心能與程偉豪導演再度合作，看到幽默不失北爛的成品，黃宣連聲讚嘆導演程偉豪的才華，「他能突破我想像的天際，所以很放心的全部交給他。」
 

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