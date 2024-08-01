周筠：我們都好幸運，能活在有戴資穎的時代！　緊擁鼓勵小戴賽後對話

記者張筱涵／綜合報導

「Rice＆Shine」夫妻倆周筠（Yun）、金該（Dzingai）今年一家6口特別飛到巴黎看奧運比賽，尤其能夠親眼觀看戴資穎的比賽，更是感動不已。他們在7月31日看戴資穎與依瑟儂的比賽，結束後特別在場外等待，希望能將「妳負傷追的每一分球，都是我們眼裡的驕傲」的訊息傳遞給對方。

▲周筠一家人到巴黎支持戴資穎。（圖／翻攝自Instagram／riceandshine.co）



周筠更新在現場觀看戴資穎和依瑟儂的比賽，孩子們大喊著「戴資穎加油」，她也錄下戴資穎和依瑟儂賽後擁抱以及戴資穎流著淚走到採訪區的模樣。他們特別在場館外面等待，就希望能夠告訴戴資穎「妳永遠都是台灣人心中的第一」、「妳負傷追的每一分球，都是我們眼裡的驕傲」。

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戴資穎擁抱著周筠，坦承內心的不安與不自信：「其實我受傷很久了，妳那時候說全家要來奧運的時候，我好想跟妳說不要浪費票不要來了。」但周筠其實從1年前奧運開放購票時，就叮囑丈夫要先搶羽球女單的門票，一家人如願購得票券後，能在現場替戴資穎加油打氣就是最美好的，並且「我們都好幸運，能活在有戴資穎的時代。」

▲周筠Instagram全文與戴資穎回應。（圖／翻攝自Instagram／riceandshine.co）



戴資穎今（8月1日）也發文坦承，想起受傷那天坐在輪椅上，前往醫院的路途上哭得唏哩嘩啦：「好想原地放棄自己，不想飛到這裡，因為我知道自己這趟不會有理想的成績，最終我沒有放棄，我盡了最大的努力，看著自己的傷復原的速度跟烏龜一樣，也沒有一天敢休息，我想當時如果就這樣放棄了自己，我會比現在更難受。」