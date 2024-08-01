八月生肖運勢解析！牛雞豬迎貴人加持　猴慎防小人干擾

記者陳怡真／台北報導

炎熱的夏日已經到來，八月正是展望未來的好時機。如果你對自己的生肖運勢感到好奇，不妨看看命理師李沄潔老師帶來的詳細分析。屬牛和屬豬的朋友，本月貴人運特別旺盛，為你們帶來不少財富機會。屬雞的朋友，則適合在這個月積極拓展人脈，為未來打下基礎。然而，屬猴的朋友可能會遭遇小人干擾，需特別注意人際關係的處理。想知道其他生肖在八月的運勢如何嗎？快來一探究竟，掌握你的運勢走向吧！

▲國曆八月份生肖運勢出爐，快來了解自己在八月的運程吧！（圖／記者陳怡真製）

生肖鼠

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屬鼠的朋友，國曆八月需要特別提醒自己保持冷靜，不要急於求成。繼續按照原定計劃穩步前進。工作方面，本月容易因表達不當而產生誤會，導致與他人摩擦，請注意言詞謹慎，避免小人破壞。財運方面，運勢平穩，投資理財時應秉持「不賠就是賺」的心態，避免冒險行動。感情方面，單身者隨緣而行，遇見心儀對象時可主動追求。已婚者需注意家庭健康，尤其是筋骨不適或意外扭傷等問題。健康方面，請關注頭部不適如偏頭痛、血壓波動及呼吸道感染，並養成良好的生活習慣，避免憋尿。特別提醒，屬鼠的朋友本月容易有血光之災，如身體狀況允許，不妨考慮捐血行善以化解影響。

生肖牛

屬牛的朋友，國曆八月貴人運和財運皆呈現良好走勢，但在處理重要事務時需提前做好準備，並制定應對計劃，以確保順利完成。工作方面，本月不宜因一時衝動而考慮轉換跑道，建議有意轉職的朋友三思而後行。財運方面，雖有投資機會，但切勿貪心，應仔細評估市場情況，並做好功課，等待合適時機再行動。感情方面，單身者本月桃花運勢平平，無特殊機遇；已婚者需注意家庭和諧，避免因小事而產生爭執。健康方面，應關注火氣過大帶來的影響，建議減少熬夜，保持良好作息。此外，需注意鼻子過敏和呼吸道感染，並避免食用不新鮮的食物，以防腸胃不適。

生肖虎

屬虎的朋友，國曆八月的運勢呈現吉凶參半的局面。本月保持愉快心情將有助於吸引好運。對於之前運勢順暢的人，建議保持低調謙遜；而對於之前運勢不佳的人，本月有望轉趨平穩並逐漸好轉。財運方面，如若進行投資建議採取保守策略，做好安全佈局規劃。另外，特別提醒屬虎的朋友，不要疏忽定期檢查車輛零件更換，如輪胎和煞車皮，才能確保行車安全。感情方面，單身者不宜刻意追求，順其自然為佳；已婚者則需注意言行，避免開玩笑過度。健康方面，要注意舊傷或疾病的復發，適當安排外出踏青或旅遊，放鬆緊繃的身心，有助於長遠的健康發展。

生肖兔

屬兔的朋友，國曆八月桃花和貴人運勢旺盛。但需特別提醒對不熟悉或不確定的事務，請不要輕易承諾，才能維護個人誠信。工作方面，建議謹言慎行，以不變應萬變的策略穩步前進，同時適合開始規劃下半年至明年初的短、中、長期目標。財運方面，如果投資獲利不如預期，建議及時止損。感情方面，單身者本月桃花運較旺，可以積極請親朋好友介紹或多參加社交活動；已婚者需注意家庭收支平衡，避免透支。健康方面，請特別關注口腔問題，如牙痛、牙齦發炎等。此外，需注意神經痛、偏頭痛和筋骨痠痛等症狀，建議及時採取治療措施舒緩不適症狀。

▲屬兔的朋友，國曆八月桃花和貴人運勢旺盛。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

生肖龍

屬龍的朋友，國曆八月需特別注意言語表達，建議在說話前先理清思緒，以減少口誤的風險。工作方面，本月適合積極開創，如果之前已做好準備，本月實現目標的機會大增。財運方面，雖然本月投資運勢不錯，但對於大型投資，建議保持冷靜，不要急躁行事。感情方面，單身者可能會遇到一些挑戰，建議慎重選擇交往對象；已婚者應以身作則，為子女樹立良好榜樣。健康方面，本月需注意控制情緒，避免情緒波動太大，特別需要預防心血管方面的問題或是腦中風以及末梢循環不良的情況。

生肖蛇

屬蛇的朋友，進入國曆八月，感覺如釋重負。隨著日常作業進入軌道，心境逐漸轉變，不再感到糾結，心結解開，運勢自然也隨之提升，逐漸轉為順遂。工作方面，有貴人相助，但需注意情緒管理，保持冷靜，遠離是非之地，避免對他人過多評論，以累積良好的人際關係。財運方面，建議採取穩健保守的投資策略，不適合進行槓桿操作，避免增加風險。感情方面，單身女性有較好的桃花運，而男性的桃花機遇相對較少；已婚者需特別注意家庭中孩童的呼吸道健康。健康方面，要多留意肩頸和四肢的循環不良及痠痛問題，女性則需關注腹部和婦科健康。

生肖馬

屬馬的朋友，國曆八月工作運勢良好，容易出現新的機會。除了感謝自己持之以恆的努力外，也應繼續提升自我，擴展合作人脈。工作方面，在洽談合作和簽署合約時，需仔細評估並確保對內容有充分的理解後，再做出決定。財運方面，即使做好了投資準備，也需要耐心等待適合的時機行動。感情方面，單身者可能會因為先入為主的想法而錯失認識新朋友的機會；已婚者需要注意不要將工作中的負面情緒帶回家中，以免影響家庭和諧。健康方面，特別要關注肺部健康，包括呼吸道、支氣管、鼻子過敏等問題，以及免疫力下降的情況。保持良好的生活習慣和呼吸道清潔，有助於預防這些健康問題。

生肖羊

屬羊的朋友，國曆八月將迎來過去辛勞努力的成果。工作方面，本月請謹言慎行，建議專注於自己的職責，對於重大決策應減少建議發言，避免因錯誤信息而造成決策失誤。財運方面，建議在投資時見好就收，才能保障獲利。感情方面，單身者應避免情緒化和衝動消費，以免造成財務困擾；已婚者則需留意自身言行，避免引發不必要的感情紛爭。健康方面，本月應關注眼睛疲勞、腰酸背痛、腸胃不適及高血脂、高血糖、高血壓等問題。

▲屬羊的朋友，國曆八月將迎來過去辛勞努力的成果。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

生肖猴

屬猴的朋友，國曆八月運勢較為混亂，受磁場影響，容易遭遇小人或面對大起大落的情況。在工作方面，本月應保持和氣生財，關注他人感受，凡事以和為貴。遇事時需多加思考，保持冷靜，以便化解危機。受到磁場影響，可能會有換工作的念頭，工作中也可能出現微調整或變動。財運方面，投資需謹慎評估後再行動，切忌冒進。感情方面，單身者桃花機遇不佳，不易遇到合適的對象；已婚者應注意與家人的溝通，避免因情緒化而引發爭執。健康方面，要特別留意耳朵、喉嚨和支氣管的炎症以及氣虛等問題。建議適度運動、均衡飲食和規律作息對改善健康有所幫助，如有持續不適，請不要輕忽應及時就醫。此外，本月行車時要特別小心，避免疲勞駕駛，遵守交通規則，以免發生行車事故。

生肖雞

屬雞的朋友，國曆八月健康運勢較為低迷，本月請特別關注自身健康狀況，如有不適，應儘早就醫治療。工作方面，本月有貴人相助，是擴展人脈和業務的絕佳時機，值得好好把握與經營。特別提醒，本月請避免感情用事，理性看待各種人事物，才能降低錯誤發生。財運方面，本月財運偏弱，頻繁投資可能導致虧損，建議謹慎評估後再行動。感情方面，單身者桃花運勢佳，可請長輩或親友介紹對象，但仍需保持理性與謹慎；已婚者需特別注意與伴侶的溝通，換位思考，避免口舌之爭造成誤會。健康方面，要留意腦神經衰弱、失眠及腸胃疾病，保持規律作息、均衡飲食及適度運動，有助改善自身健康。

生肖狗

屬狗的朋友，國曆八月需特別注意意外事故，無論是行走或駕駛，都要遵守交通規則，保持專注，避免嬉鬧分心，以減少意外風險。工作方面，受磁場影響，本月可能會有異動或換工作的念頭，工作中也可能需要支援同事或調整業務，建議提前做好準備應對變化。工作中應避免在背後議論他人，以免引起不必要的爭議。在簽署文件和合約前，務必仔細閱讀條款，以免未來發生問題。財運方面，投資應以穩健保守為主，切勿貪圖快速回報。感情方面，單身者在交友時應謹慎選擇交友對象，才能避免爛桃花纏身；已婚者則需相互尊重和包容，保持家庭和諧。健康方面，本月請保持愉快心情，避免情緒波動而引發疾病，特別留意心臟和血管問題，預防中風。

生肖豬

屬豬的朋友，國曆八月運勢非常良好，是積極經營人脈的好時機，將有助於未來的發展。工作方面，本月貴人運強，可能會因貴人的幫助獲得生財的機會。但在合作時，需注意言辭，避免失言影響和氣。此外，由於工作繁忙，重要事務需親力親為，細心檢查，確保無誤後再執行，以避免因錯誤導致的損失。財運方面，雖有小幅獲利，但需謹慎，不宜衝動行事。感情方面，單身者遇到不合適的對象時，建議不要勉強。已婚者應關注家中長輩的健康狀況，如有不適，應及時就醫。健康方面，需留意氣血循環不良可能導致的頭暈、肩頸背部緊繃等不適，建議保持良好的生活習慣以改善這些問題。

▲屬豬的朋友，國曆八月運勢非常良好，是積極經營人脈的好時機。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

► 李沄潔老師介紹◄

李沄潔老師擅長融合東西方命理，將傳統的命理智慧與現代時勢相結合，以貼近現代人的生活方式和語言，引導個案關鍵方向提供建議與解方。深入研究陽宅風水、流年運勢、生肖運勢、命名改名、擇日等領域，擁有超過二十年的豐富經驗，兩岸三地眾多個案委託，備受信賴。持續不斷精進自己研究奇門遁甲造運開運等學問。如果您有興趣瞭解更多關於李沄潔老師的資訊可點我