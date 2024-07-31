林襄走心「隊友沒按IG讚」！　鬥嘴過程被拍：不歡迎我？

記者王靖淳／綜合報導

「啦啦隊女神」林襄今年初宣布離開樂天女孩，加入味全龍啦啦隊「小龍女」，人氣持續攀升的她，私下也常透過社群與粉絲互動，今（31）日她就轉發一段影片，透露某天發現隊友蘿拉沒按她IG貼文愛心，開玩笑表示對方不歡迎自己。

▲林襄是許多人心中的啦啦隊女神。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

影片中，蘿拉在被林襄指控沒按過她IG貼文愛心時，她進一步解釋，當時因為還不認識林襄所以才沒按，同時也強調，現在只要有看到貼文都有按愛心。不料，林襄聽完後直接打臉對方：「沒有！那天我才全部拿來按，按了差不多20篇。」此話一出，引發眾人大笑，就連一旁的琪琪都忍不住表示：「太多了吧！」兩人鬥嘴的過程全被星岑拍了下來。

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▲林襄發現隊友沒按自己貼文愛心。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

緊接著，當林襄問蘿拉有沒有按她最新寫真的貼文讚時，結果蘿拉竟尷尬表示自己還沒看到，讓林襄聽完後，當場露出無奈的表情。事實上，林襄在本月10日推出日本版寫真集，不僅登上日本Amazon明星寫真集銷售排行榜冠軍，甚至還位居「新品排行榜」以及「心願排行榜」的第一名。為此，林襄透露，這本寫真是以香水為主題的照片集，她希望能讓讀者覺得彼此很親近，這樣她會感到很開心。

▲蘿拉解釋自己沒按讚的原因。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）