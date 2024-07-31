獨／運動員「表現不好」自己最痛苦！　曹佑寧：我們是人，不是機器

記者蕭采薇／台北報導

四年一度的奧運正在「花都」巴黎熱烈舉行中，各國選手的表現備受討論，結果也是幾家歡樂幾家愁。不過網路上也出現少部分批評選手的聲音，認為其表現不盡理想。對此曾是棒球選手，也同樣征戰過世界級賽事的曹佑寧，也語重心長地感嘆：「大家都想要表現好啊。」

▲曹佑寧近日為電影《夏日的檸檬草》宣傳，過去是運動員的他，也心疼選手因失誤被網友謾罵。（圖／記者林敬旻攝）

曹佑寧接受《ETtoday星光雲》專訪，過去曾是運動員的他，更能體會選手的辛苦。提到網路上部分針對選手的批評聲浪，曹佑寧感嘆的說：「其實我們都是人，不是機器人，不可能每次都能準確執行。」

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他也坦言，若出現失常或失利，壓力最大的就是選手自己，「大家也都想要表現好，希望大眾可以多鼓勵，因為訓練真的很辛苦。賽場上大家都是很想要拿下勝利，如果因為一點點失誤就會被罵，也有點太殘忍了。」

▲運動員出身的曹佑寧（左），參加《全明星運動會》時的精彩表現，也替他圈了不少粉絲。（圖／資料照／三立提供）

曹佑寧從小學四年級就加入棒球隊，一路征戰過青少棒、少棒、成棒等國際級賽事，也因為選手的身份獲得電影《KANO》演出的演出機會，飾演棒球隊球員吳明捷。不過即使成名後，他也沒有放棄最愛的棒球，直到大學畢業後，原本連職棒選秀報名表都填好的他，最終才決定放下運動員身份，全力朝演藝圈發展。