AI女神李珠珢太可愛！　連動力火車都融化...當眾大跳「三振舞」

記者蔡琛儀／台北報導

動力火車今（31日）出席公益活動，替喜憨兒基金會宣傳即將到來的中秋節月餅銷售，他們每年都會找慈善單位做公益，「希望可以讓他們融入在社會上，大家多買一點。」今年為了公益，尤秋興今更豁出去，在訪問時重現日前在大巨蛋表演的「三振舞」，可愛的模樣讓現場媒體都樂翻。

▲▼ 動力火車尤秋興現場表演「三振舞」。（圖／記者黃克翔攝）

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一開始是老婆先傳給韓職啦啦隊、「AI女神」李珠珢跳「三振舞」的影片給他看，「我就覺得很好玩，就學了舞跳給她看，結果老婆說：『我沒有叫你學，我是說這個人可愛！』」尤秋興說他練舞練很久，練到喘不過氣，而他一開始還疑惑：「妳怎麼一直喜歡一個女生？我是你老公耶！」但後來也受到老婆影響，覺得李珠珢很可愛。

上週由於李珠珢要去大巨蛋，身為粉絲的尤太太想去看，於是尤秋興也約了顏志琳夫妻一起去，導播有事先跟他們說會拍他們，並邀請他們在座位上跳「三振舞」，顏志琳笑說自己是被強迫的，尤秋興則說平常他和顏志琳聽到這個音樂就會想跳，因此不是只有跳過這一次。

▲動力火車合體宣傳喜憨兒公益月餅。（圖／記者黃克翔攝）

至於這次到大巨蛋看球賽，被問到是否也想在大巨蛋開演唱會？尤秋興坦言：「每個歌手應該都很想去越來越大的地方，挑戰度跟刺激度都比小巨蛋大，我希望有機會！」被拱到時可以在大巨蛋表演「三振舞」，由於大巨蛋位在忠孝東路上，剛好和他們的名曲〈忠孝東路走九遍〉形成巧合，尤秋興打趣說屆時乾脆一邊唱〈忠孝東路走九遍〉，一邊表演「三振舞」。

▲「AI女神」李珠珢。（圖／資料照／記者李毓康攝）