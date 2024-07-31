台女團幻藍小熊首登韓綜！　炫風返台見粉絲...竟全部哭成一團

記者蔡琛儀／台北報導

女團GENBLUE幻藍小熊推出首部實境秀《加一點，出道魔法配方》，該節目將於7月30日在台灣和南韓同步首播，這是幻藍小熊在南韓練習生生涯中的一大成就，也讓她們成為首支登上韓綜的台灣女團。

▲幻藍小熊成為首支登上韓綜的女團。（圖／天空娛樂提供）

實境秀的首集揭示了幻藍小熊在南韓當練習生期間的訓練、淘汰和成長過程，並宣布她們將於9月3日正式登上韓國電視台SBS Medianet的歌舞台節目《THE SHOW》。此外，節目中也揭示了GENBLUE幻藍小熊與南韓大勢女團KISS OF LIFE的交流，以及她們如何在見習期間學習和成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了慶祝這一重大成就，GENBLUE幻藍小熊特別飛回台灣舉辦首映會與粉絲見面。在首映會上，她們分享了練習生生活，被稱為團裡「愛哭包」的Nico及許媛媛更是一度哭到不行成淚人兒；提及最感動的片段，忙內「最美國中生」Nico說影片中一段隊長XXIN訪問以及與Ayeon（阿勇）兩人在公園談心的畫面最讓自己揪心，XXIN也分享自己在接替擔任隊長後內心自我調適，以及如何帶領整團妹妹們繼續拚出道的心境，團員也紛讚：「XXIN也是一百分的隊長！」看得出團員姐妹情深。

▲▼團員在首映會上哭成一片。（圖／天空娛樂提供）

首映會的第二天剛好是團員采甄的17歲生日，粉絲更特別為她準備了應援手輻、影片、應援公車和首爾捷運站廣告等各種慶祝活動。采甄在看到粉絲的愛意和祝福後，感動得眼眶泛紅，並在切蛋糕時許下「家人和成員們都身體健康」的願望。