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串流收視週榜／純愛韓劇《是偶然嗎》開播！黑馬陸劇《唐詭》熱度飆

記者陳芊秀／綜合報導

7月邁入尾聲，多部新韓劇相繼開播，其中張娜拉《好搭檔》在各家串流平台收視強勁，另外甜密愛情劇也成為暑假追劇一大選擇，包括金所泫、蔡鍾協《是偶然嗎？》、嚴泰九、韓善伙《陪玩的女人》等，接連搶攻少女心。《ETtoday星光雲》與大家一同關注最新收視排行。

friDay影音／初戀重逢《是偶然嗎？》

▲▼friDay影音收視週榜（7/22-7/28）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（7/22-7/28）。（圖／friDay影音提供）

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《是偶然嗎？》改編自網路漫畫，描述10年後重逢初戀的故事，由金所泫搭檔蔡鍾協，故事描述學生時代的暗戀情愫，到10年後出社會再度相遇，劇集充滿甜蜜浪漫氛圍，一上線就登上friDay影音平台第一。而描述退隱黑幫老大愛情的《陪玩的女人》則持續維持收視第3。

▲▼friDay影音收視週榜（7/22-7/28）。（圖／friDay影音提供）

▲《是偶然嗎？》浪漫開播。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／噴淚完結《孤島診療所2022》

▲▼Hami Video收視週榜（7/22-7/28）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（7/22-7/28）。（圖／Hami Video提供）

《孤島診療所2022》是日劇《孤島診療所》的最終完結篇。作品改編自山田貴敏的醫療漫畫，2003年改編成日劇造成收視轟動，隨後2006年拍第2季，2022年推出電影版，描述醫師男主角「五島」在離島上經歷的醫病故事。電影版除了離島絕美海景，更有感動人心的噴淚劇情，繼日本、台灣上映後，如今在串流平台播出，並登上平台總收視冠軍。

▲▼串流收視週榜（7/22-7/28）。（圖／翻攝自X）

▲電影《孤島診療所2022》平台第一。（圖／翻攝自臉書）

iQIYI／暑期陸劇黑馬《唐朝詭事錄之西行》

▲▼iQIYI收視週榜（7/22-7/28）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（7/22-7/28）。（圖／iQIYI提供）

探案劇《唐朝詭事錄》在2022年播出時大獲好評，第2季《唐朝詭事錄之西行》被安排在暑期檔開播，在大陸平台熱度破萬，再度被認證暑期黑馬。該劇由楊旭文主演，描述大唐盛世下，金吾衛「盧凌風」與狄公的親傳弟子「蘇無名」聯手連破奇案的過程，劇集也首度登上台灣平台收視第一。

▲▼串流收視週榜（7/22-7/28）。（圖／翻攝自X）

▲《唐朝詭事錄之西行》成暑期檔陸劇黑馬。（圖／翻攝自臉書）

KKTV／《西園寺小姐不做家事》笑淚交織

▲▼KKTV收視週榜（7/22-7/28）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（7/22-7/28）。（圖／KKTV提供）

《西園寺小姐不做家事》在台灣收視排行節節升高，繼上周排第2，最新一周已經登上冠軍，擠下了《新宿野戰醫院》。《西園寺》改編自同名漫畫，描述工作能力強的單身女「西園寺一妃」，發現同事是單親爸爸獨自撫養女兒的秘密，好人幫到底甚至組成「偽家族」，故事笑淚交織，更暗藏微妙情愫，令觀眾忍不住心動。

▲▼串流收視週榜（7/22-7/28）。（圖／翻攝自X）

▲《西園寺小姐不做家事》有心動橋段。（圖／翻攝自X）

LINE TV／張娜拉氣場全開《好搭檔》

▲▼LINE TV收視週榜（7/22-7/28）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（7/22-7/28）。（圖／LINE TV提供）

韓劇《好搭檔》持續霸榜LINE TV收視冠軍。該劇由張娜拉主演，描述人氣離婚女律師，私下陷入離婚危機，與菜鳥律師意見交鋒，婚姻工作全面迎戰的過程。劇集的法庭戲攻防過程節奏明快，也深深擄獲台灣觀眾的心。

▲▼串流收視週榜（7/22-7/28）。（圖／翻攝自X）

▲張娜拉新劇《好搭檔》法庭戲成看點。（圖／翻攝自X）

MyVideo／口碑神劇《重啟人生》

▲▼MyVideo收視週榜（7/22-7/28）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（7/22-7/28）。（圖／MyVideo提供）

張娜拉韓劇《好搭檔》收視衝上MyVideo排行第2，追劇熱度不斷上升。而日劇《重啟人生》是近年口碑洗版的神作，由安藤櫻飾演不斷重啟人生修福報的女子，2023年播出時掀起追劇轟動，並獲得眾多電視大賞肯定，這次上架新平台，又登上排行前10名。

▲▼MyVideo收視週榜（7/22-7/28）。（圖／MyVideo提供）

▲《重啟人生》口碑席捲。（圖／MyVideo提供）

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