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徐乃麟合體金孫2年吸金百萬！　驚爆「他3歲退出演藝圈」：兒孫自有兒孫福

記者孟育民／台北報導

徐乃麟今（31日）帶著孫子夢果出席兒童體驗展開幕記者會，現在2歲多的夢果完全不怕生，面對鏡頭還能擺出各種Pose，目前已接下2個代言，以及3、4個業配，粗估吸金近百萬。徐乃麟說孫子只會在3歲前曝光，現在希望可以多留下一些回憶，「將來長大以後還可以看，3歲以後所有的東西就不要再參加了，3歲就退出演藝圈，很早就退休了。」

▲徐乃麟攜孫子夢果參加「小小選手兒童沉浸式運動體驗展」。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼徐乃麟攜孫子夢果參加「小小選手兒童沉浸式運動體驗展」。（圖／記者林敬旻攝）

▲徐乃麟攜孫子夢果參加「小小選手兒童沉浸式運動體驗展」。（圖／記者林敬旻攝）

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徐乃麟今合體夢果酬勞約6位數，僅會參與有意義的活動，希望能留下紀念。被問到孫子是否招財？徐乃麟笑說：「要問他爸爸媽媽啦！我有的都給他，他也是我經紀人。」夢果超級有人緣，一舉一動都讓旁人驚呼連連，談到夢果將來會當藝人嗎？徐乃麟則表示：「我們沒辦法那個，兒孫自有兒孫福。」

徐乃麟超級寵孫，表示從來沒有罵過人，「疼都來不及了！」只有偶爾吃飯不專心才會教他，自認夢果很黏自己，「因為我每天幾乎都往他們家跑，不黏我黏誰？」

▲徐乃麟攜孫子夢果參加「小小選手兒童沉浸式運動體驗展」。（圖／記者林敬旻攝）

▲夢果玩得很開心。（圖／記者林敬旻攝）

▲徐乃麟攜孫子夢果參加「小小選手兒童沉浸式運動體驗展」。（圖／記者林敬旻攝）

徐乃麟不忘催生女兒趕快生二胎，「我當然希望啊，因為他很喜歡熱鬧。」至於兒子徐新洋的做人進度，他表示：「他們一直說有計劃，我說計劃改不上變化，趕快有一點變化，他們想說再隔一兩年，大概一年後吧，我是最可憐，以前有孩子我沒有自己，現在有了孫子每天往他們家跑。」小兒子本要在今年9月辦婚禮，但對方的媽媽身體微恙，可能會延到明年，確定會在台灣舉辦，已經有先舉辦簡單的儀式。

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