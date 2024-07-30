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爭李沐芳心！曹佑寧「雷射肩失靈」射輸婁峻碩　王淨低調現身支持男友

記者蕭采薇／台北報導

改編自同名暢銷小說的校園愛情電影《夏日的檸檬草》，30日舉辦首映會。搭上奧運熱，曹佑寧、婁峻碩現場比賽射箭，沒想到曾是棒球選手的小曹「雷射肩」失靈，大射歪不說，還差點把標靶射飛。不過最後李沐兩個都沒選，反而點名片中的爸爸樊光耀，直讚：「他才是電影裡最好的男人！」

▲曹佑寧、李沐、婁峻碩出席《夏日的檸檬草》首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲（左起）曹佑寧、李沐、婁峻碩出席《夏日的檸檬草》首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

事前眾演員預測，一面倒認為曾是運動員的曹佑寧會獲勝，沒想到是婁峻碩正中靶心，連他自己都不敢相信。而現場不免俗地被問到「票房公約」，婁峻碩率先表示：「我們三人討論過如果票房破億，我們就找全部演員來，辦一場社團成果發表會！」曹佑寧則是在旁舉手說：「那我要唱一首歌！」

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▲曹佑寧、李沐、婁峻碩出席《夏日的檸檬草》首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲（左起）曹佑寧、李沐、婁峻碩出席《夏日的檸檬草》首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

飾演李沐爸爸的樊光耀和媽媽林美秀在片中有許多可愛互動，曾珮瑜則是飾演曹佑寧有控制狂的「虎媽」，被問到要演曹佑寧的媽媽會不會太超齡演出？她大方回應：「不會啊，我很感謝劇組幫我配一個很帥的兒子，也是與有榮焉！」

▲樊光耀、曾珮瑜出席《夏日的檸檬草》首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲（左起）樊光耀和曾珮瑜在《夏日的檸檬草》分別飾演李沐的爸爸和曹佑寧的媽媽。（圖／記者林敬旻攝）

電影中談三角戀，戲外三人都各自有穩定交往的對象。被問到另一半會不會來支持，婁峻碩大方表示：「凡凡晚點就來。」而曹佑寧女友王淨，儘管自己主演的新片《鬼才之道》和《夏日的檸檬草》只差一週上映，但也低調現身首映會，力挺閨蜜李沐和男友。

▲王淨低調現身支持曹佑寧新片。（圖／翻攝自IG）

▲王淨低調現身支持閨蜜李沐和男友曹佑寧新片。（圖／翻攝自IG）

而曹佑寧現場被問到要和女友新片打對台，婁峻碩也幫忙緩頰：「我覺得一個禮拜看一部電影還ok吧！」希望觀眾兩部都支持。《夏日的檸檬草》將於8月2日正式上映。

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夏日的檸檬草, 李沐, 曹佑寧, 婁峻碩, 王淨

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