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王淨滿身血心酸畫面流出⋯張榕容下腰爬行！　苦喊：當鬼比當人累

記者蕭采薇／台北報導

張榕容、王淨、姚以緹在電影《鬼才之道》中，有許多高難度的競技體能動作，三人都使出渾身解數，為了嚇人拼盡全力。王淨更需要在柏油地上匍匐前進，身上都有做好防護措施，但在冬天溼冷的地上爬來爬去。張榕容則致敬《大法師》的下腰驚悚招式。

▲張榕容、王淨、姚以緹在電影《鬼才之道》中，有許多高難度的競技體能動作。（圖／牽猴子提供）

▲王淨克服懼高準備拍攝跳樓的戲。（圖／牽猴子提供）

片中張榕容飾演的凱薩琳和王淨飾演的同學為了在鬼界生存，不但豁出去，滿滿動作戲更讓影迷驚訝分享：「沒想到鬼嚇人這麼難，要跳樓、下腰，還要在柏油路上爬行！」電影中一段情緒最高潮的戲， 張榕容奮力喊道：「都當鬼了，怎麼比當人還累！」

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▲張榕容、王淨、姚以緹在電影《鬼才之道》中，有許多高難度的競技體能動作。（圖／牽猴子提供）

▲張榕容（右）為戲苦練，多次下腰都是親自上陣。（圖／牽猴子提供）

這句話更讓觀眾們大哭又大笑，情緒起伏堪比坐雲霄飛車。張榕容多次下腰都是親自上陣，雖然有動作指導在旁協助，但也是高難度的挑戰，對此張榕容說：「我長期練瑜伽所以還算軟Ｑ，這一場還要在地上猙獰的爬行，其實比下腰還要累。」

▲張榕容、王淨、姚以緹在電影《鬼才之道》中，有許多高難度的競技體能動作。（圖／牽猴子提供）

▲王淨（左1）克服恐懼拍攝掉落在招牌的畫面。（圖／牽猴子提供）
 
王淨則為戲練習了床咚：「有一段我在練習要怎麼鬼壓床嚇人，因為我沒壓過人，所以有學一下怎麼床咚人家。最難的是她還為了要克服懼高症站在飯店頂樓，王淨說：「劇組人員都比我緊張，我知道一切都會在安全的狀態下，同學這時候也是要克服恐懼大吼，但天氣真的太冷冷到我忘了怕高了。」

▲張榕容、王淨、姚以緹在電影《鬼才之道》中，有許多高難度的競技體能動作。（圖／牽猴子提供）

▲王淨要克服懼高站上頂樓高牆。（圖／牽猴子提供）

陳柏霖也分享拍攝時最困難是要克服演鬼的尷尬感：「有一段要對著活人『丟盤子』製造靈騷，因為人看不到鬼，在他們面前做這件事變得非常好笑，所以要非常專業的控制場面。」此外，8月3日陳柏霖將率領主演鬼們搶先在高雄環球影城、台南西門新光影城與台中站前秀泰「鬼才搶先想死你」特別場與觀眾見面，《鬼才之道》8月7日全台上映。

▲張榕容、王淨、姚以緹在電影《鬼才之道》中，有許多高難度的競技體能動作。（圖／牽猴子提供）

▲電影中王淨（左）為了找出必殺技，甚至練習了鬼壓床。（圖／牽猴子提供）

 

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鬼才之道, 陳柏霖, 張榕容, 王淨, 姚以緹

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