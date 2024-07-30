張秀卿警察前夫離婚17年...新女友首曝光！　他驚吐對方「也叫秀卿」

記者蔡琛儀／台北報導

由53歲的「警察歌手」林宏銘創辦的「磐石唱片」30日舉辦創立記者會，並宣布舉辦「2024磐石盃歌唱大賽」，歡迎各界有志之士前來報名。林宏銘和前妻、金曲歌后張秀卿離婚17年，今首度鬆口其實早已有交往10年的女友，女方在墾丁開民宿，巧的是女友竟然剛好也叫「秀卿」，但是姓林。

▲林宏銘和女友林秀卿交往十年。（圖／記者蔡琛儀攝）

林宏銘和女友在朋友的飯局上認識，「吃飯時有人說，欸這邊有個跟你前妻一樣名字的，就特別提到她，我就看一眼想說長得還不錯。」不過兩人長跑至今，暫無打算結婚，林秀卿說想保持甜蜜的關係，林宏銘則認為婚姻只是一張證書，兩人也都覺得現在的狀態還不錯。

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而女友也擁有一副好歌喉，林秀卿被問到有沒有考慮參加男友舉辦的歌唱大賽？害羞說要考慮一下，但大方表示可以當男友的贊助人。

▲▼林宏銘創辦磐石唱片，圈內包括孔鏘（左起）、王瞳、陳國華、李興文都來站台。（圖／記者周宸亘攝）

而林宏銘和前妻張秀卿育有21歲獨女林莉，目前在美國就讀伯克利音樂學院，將在明年畢業，他表示女兒已經自己在美國接音樂製作案，沒有回台打算，但女兒也答應以後會幫爸爸製作音樂；他也大方透露女兒在美國交了外籍男友，也和對方吃過飯，雖然女兒不介意爸爸對外講自己的事，但張秀卿都不太希望他說太多，林宏銘打趣說：「我女兒很nice，他媽媽比較不nice。」而他雖然會和女兒碰面，但尊重張秀卿現在的老公，從沒有和張秀卿一起吃飯。