ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨／李易深夜嘆：我是失業藝人　揭「演藝圈黑暗」經紀人曝現況

記者黃庠棻／台北報導

藝人李易出道演藝圈至今20年，橫跨演員、主持人，跟老婆六月結婚十幾年，育有一兒一女，家庭生活相當美滿，只不過他近日有感而發，在Threads上寫到「我現在也是失業藝人」，並附上幾個哭笑不得的表情符號，瞬間湧入大批網友關心。

▲六月李易。（圖／翻攝自六月臉書）

▲六月李易。（圖／翻攝自六月臉書）

李易30日深夜先是在Threads上有感而發「我現在也是失業藝人」，疑似透露自己目前在演藝圈內沒有工作，據了解先前他擔任班底的《全員請上車》無預警收攤，電視台也確認已停止錄影，他被問到「有無八點檔的戲約」時，也給出了無奈笑臉的表情符號回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李易發文。（圖／李易Threads）

▲李易發文。（圖／李易Threads）

不僅如此，李易還透露過去在某台電視台演戲時，導演對其中一位女演員特別好，不管女方多麼沒有演技，但導演仍會耐心教導，讓他相當忿忿不平，他說道「那大導演就跟我說，等等我鋪軌道，講到哪一句哭，講到哪一句動，講到哪一句起身，我就給你一次機會，聽到沒有，當然，依照我抗拒的心，我是不ok的，後來還被經紀人罵了整整40分鐘」。

▲李易發文。（圖／李易Threads）

▲李易發文揭露演藝圈黑暗面。（圖／李易Threads）

後來，李易當時的經紀人甚至要求他「你就不是XXX,你就不是XX，你為何不能乖乖演戲呢，明天不管用跪的用求的，都給我去道歉說再給你一次機會！當然，我照做了，也順利拍完那檔戲」，最後他在經紀約結束後就不再跟該名經紀人合作了。

▲李易分享與小吃攤老闆的對話。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）

▲李易。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）

最後，李易決定轉戰八點檔，也有了許多經典角色，他特地點名感謝「馮凱導演跟葉天倫導演，江國賓先生還有楊烈大哥」。對此，《ETtoday星光雲》詢問李易經紀人談到「失業藝人」一事，對方回應是因為《全員請上車》的關係才暫時停擺，目前仍有戲約找上門，強調「目前正在尋找適合的劇本和角色。」

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

推薦閱讀

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」　生4孩仍沒名份

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」　生4孩仍沒名份

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝光　壯壯也同場

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝光　壯壯也同場

蹦闆才撿回100萬現金　「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

蹦闆才撿回100萬現金　「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

YTR蹦闆穿假貨二度道歉！遭疑開精品店卻看不出真假　「列3聲明負責」

YTR蹦闆穿假貨二度道歉！遭疑開精品店卻看不出真假　「列3聲明負責」

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺！「當眾蓋劇本抱怨」工作人員列4缺點

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺！「當眾蓋劇本抱怨」工作人員列4缺點

獨／李易深夜嘆：我是失業藝人　揭「演藝圈黑暗」經紀人曝現況

獨／李易深夜嘆：我是失業藝人　揭「演藝圈黑暗」經紀人曝現況

Hani醫師未婚夫發聲認了「醫死人」！　遭網炎上道歉：會承擔法律責任　

Hani醫師未婚夫發聲認了「醫死人」！　遭網炎上道歉：會承擔法律責任　

趙正平爆中生代男主持大頭症「公開惡行」！王少偉秒猜出：把女來賓當後宮

趙正平爆中生代男主持大頭症「公開惡行」！王少偉秒猜出：把女來賓當後宮

76萬網紅夫妻驚喜同框戴資穎！　坐場邊「加油喊到燒聲」：美夢成真

76萬網紅夫妻驚喜同框戴資穎！　坐場邊「加油喊到燒聲」：美夢成真

房業涵鬆口「國內婚禮時間點」！　甜曬絕美婚紗照

房業涵鬆口「國內婚禮時間點」！　甜曬絕美婚紗照

郁方送15歲兒子出國念書　小孩一進關就急call電話：老天的旨意

郁方送15歲兒子出國念書　小孩一進關就急call電話：老天的旨意

小吳二度道歉首露面！　「現身韓免稅店」近況曝光

小吳二度道歉首露面！　「現身韓免稅店」近況曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」　生4孩仍沒名份

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝光　壯壯也同場

蹦闆才撿回100萬現金　「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

YTR蹦闆穿假貨二度道歉！遭疑開精品店卻看不出真假　「列3聲明負責」

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺！「當眾蓋劇本抱怨」工作人員列4缺點

獨／李易深夜嘆：我是失業藝人　揭「演藝圈黑暗」經紀人曝現況

Hani醫師未婚夫發聲認了「醫死人」！　遭網炎上道歉：會承擔法律責任　

趙正平爆中生代男主持大頭症「公開惡行」！王少偉秒猜出：把女來賓當後宮

76萬網紅夫妻驚喜同框戴資穎！　坐場邊「加油喊到燒聲」：美夢成真

房業涵鬆口「國內婚禮時間點」！　甜曬絕美婚紗照

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李易

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 14歲最美國中生是她！　小三就當練習生還去YG海選：以舒華為榜樣
  2. 吳謹言劉亦菲全輸她！冠軍出爐　盤點2024年中韓劇「10大人氣女主角」
  3. 孫安佐飛烏克蘭進度曝光！　經紀人鬆口未來計劃：他個性樂於分享
  4. 王淨滿身血心酸畫面流出⋯張榕容下腰爬行！　苦喊：當鬼比當人累
  5. 白冰冰新節目傳收視連輸三周　班底孔鏘不忍揭內幕：民視高層都來了
  6. 盤點2024巴黎奧運的10大男神！IG放送請蒐藏
  7. aespa再公告！KARINA「身體還沒好」缺席演唱會　粉絲心疼：行程太操
  8. 59屆金鐘獎主視覺曝光 旅英設計師詹朴擔任典禮視覺統籌
  9. 老公大她26歲！日女偶像菊池瑠瑠結婚9年生4娃…為尪慶生玩地獄梗
  10. 韓195cm排球男神「可愛嘴角激似金秀賢」爆紅！　私下1習慣超貼心

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366