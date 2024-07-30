獨／李易深夜嘆：我是失業藝人　揭「演藝圈黑暗」經紀人曝現況

記者黃庠棻／台北報導

藝人李易出道演藝圈至今20年，橫跨演員、主持人，跟老婆六月結婚十幾年，育有一兒一女，家庭生活相當美滿，只不過他近日有感而發，在Threads上寫到「我現在也是失業藝人」，並附上幾個哭笑不得的表情符號，瞬間湧入大批網友關心。

▲六月李易。（圖／翻攝自六月臉書）

李易30日深夜先是在Threads上有感而發「我現在也是失業藝人」，疑似透露自己目前在演藝圈內沒有工作，據了解先前他擔任班底的《全員請上車》無預警收攤，電視台也確認已停止錄影，他被問到「有無八點檔的戲約」時，也給出了無奈笑臉的表情符號回應。

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▲李易發文。（圖／李易Threads）

不僅如此，李易還透露過去在某台電視台演戲時，導演對其中一位女演員特別好，不管女方多麼沒有演技，但導演仍會耐心教導，讓他相當忿忿不平，他說道「那大導演就跟我說，等等我鋪軌道，講到哪一句哭，講到哪一句動，講到哪一句起身，我就給你一次機會，聽到沒有，當然，依照我抗拒的心，我是不ok的，後來還被經紀人罵了整整40分鐘」。

▲李易發文揭露演藝圈黑暗面。（圖／李易Threads）

後來，李易當時的經紀人甚至要求他「你就不是XXX,你就不是XX，你為何不能乖乖演戲呢，明天不管用跪的用求的，都給我去道歉說再給你一次機會！當然，我照做了，也順利拍完那檔戲」，最後他在經紀約結束後就不再跟該名經紀人合作了。

▲李易。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）

最後，李易決定轉戰八點檔，也有了許多經典角色，他特地點名感謝「馮凱導演跟葉天倫導演，江國賓先生還有楊烈大哥」。對此，《ETtoday星光雲》詢問李易經紀人談到「失業藝人」一事，對方回應是因為《全員請上車》的關係才暫時停擺，目前仍有戲約找上門，強調「目前正在尋找適合的劇本和角色。」