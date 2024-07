楊祐寧妻「舞台下慘摔」傷勢曝光！　伸手擊掌婁峻碩失敗：太丟臉了

記者劉宜庭/綜合報導

阿梅(Melinda,本名:王詠穎)是男星楊祐寧的老婆,夫妻倆經常拍攝影片分享日常,甜蜜又逗趣的互動廣受粉絲喜愛。她近日觀看婁峻碩演出時,被好友拉著直奔台前、想和對方擊掌,沒想到卻意外慘摔,手上因此留下超大心型瘀青,自嘲「太丟臉了」。

▲阿梅手臂摔傷。(圖/翻攝自IG/wangmelinda)

阿梅昨(29日)先是PO出手臂受傷的照片,逗趣在瘀青旁比出愛心手勢:「Got myself a heart shaped bruise.(得到了一個心形的瘀青。)」隨後,她無奈向好友喊話:「我只能說你下次可以不要拖我下水嗎……。」

▲阿梅看婁峻碩演出意外慘摔。(圖/翻攝自IG/wangmelinda)



原來,阿梅觀看婁峻碩演出時,被好友拉著前往台前,她伸出手準備要跟婁峻碩擊掌,她與好友卻在下一秒慘摔在地,讓人在台上的婁俊碩一度驚慌關心「還好嗎?」影片PO網後,她也不禁幽默自嘲:「I guess you can’t call a it good party without some craziness?(我想沒有一些瘋狂事的派對,不能稱作是好的派對吧?)」

對此,楊祐寧無奈留言「比扯鈴還扯」;Gigi(林如琦)、水兒則是紛紛驚呼「我以為那是刺青,感覺好痛 」、「看起來超痛!保重!」阿梅回應「超痛」,自嘲只能說自己玩得太開心了,面對有網友開玩笑留言「婁:不好意思我們這邊發生了一點交通事故」,她也笑回「只能在地上說 nice to meet you… 太丟臉了」。