楊祐寧妻「舞台下慘摔」傷勢曝光！　伸手擊掌婁峻碩失敗：太丟臉了

記者劉宜庭／綜合報導

阿梅（Melinda，本名：王詠穎）是男星楊祐寧的老婆，夫妻倆經常拍攝影片分享日常，甜蜜又逗趣的互動廣受粉絲喜愛。她近日觀看婁峻碩演出時，被好友拉著直奔台前、想和對方擊掌，沒想到卻意外慘摔，手上因此留下超大心型瘀青，自嘲「太丟臉了」。

▲阿梅手臂摔傷。（圖／翻攝自IG／wangmelinda）

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阿梅昨（29日）先是PO出手臂受傷的照片，逗趣在瘀青旁比出愛心手勢：「Got myself a heart shaped bruise.（得到了一個心形的瘀青。）」隨後，她無奈向好友喊話：「我只能說你下次可以不要拖我下水嗎……。」

▲阿梅看婁峻碩演出意外慘摔。（圖／翻攝自IG／wangmelinda）



原來，阿梅觀看婁峻碩演出時，被好友拉著前往台前，她伸出手準備要跟婁峻碩擊掌，她與好友卻在下一秒慘摔在地，讓人在台上的婁俊碩一度驚慌關心「還好嗎？」影片PO網後，她也不禁幽默自嘲：「I guess you can’t call a it good party without some craziness？（我想沒有一些瘋狂事的派對，不能稱作是好的派對吧？）」

對此，楊祐寧無奈留言「比扯鈴還扯」；Gigi（林如琦）、水兒則是紛紛驚呼「我以為那是刺青，感覺好痛 」、「看起來超痛！保重！」阿梅回應「超痛」，自嘲只能說自己玩得太開心了，面對有網友開玩笑留言「婁：不好意思我們這邊發生了一點交通事故」，她也笑回「只能在地上說 nice to meet you… 太丟臉了」。