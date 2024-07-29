恐龍的皮代表台灣開唱！　合體泰國激帥男星

▲ 恐龍的皮將到泰國舉辦交流演唱會。（圖／浮現音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

浮現音樂成立將邁入25週年，這些年一直戮力不懈推廣獨立音樂、更希望將台灣音樂推向世界各地，今年透過參加文化部商務交流而認識泰方，確定將在8月23日到泰國舉辦交流演唱會「IN-CON EP.1」，首發場台灣將派出恐龍的皮、日本將派出SHIMON HOSHINO參戰，而地主隊泰國則由前人氣樂團HYBS主唱JAMES ALYN擔任壓軸嘉賓。

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▲ 恐龍的皮期待到泰國開唱。（圖／浮現音樂提供）



來到泰國會否有特別的曲目安排？恐龍的皮表示：「今年就要推出新專輯了，因此這次的演出會唱新歌，有些新歌可以搶先聽到！」除了演出外，他們也打算去博物館走走，尋找恐龍朋友蹤跡！當地泰國的美食夜市自然是不能錯過，紛紛表示：「暴龍想吃些當地三肉，角龍想吃吃看當地特有的素食料理。」他們已迫不及待期待這次音樂交流會，希望透過音樂能讓來自不同地區的朋友交流、彼此連結。

「IN-CON」音樂旋風還有來自日本的SHIMON HOSHINO，有著豐富海外經歷的他，小時候就在法國念書、後又至紐約求學長大，能夠參與這次的音樂盛會，SHIMON HOSHINO也表示：「今年最大的目標就是在泰國表演。原因很簡單的，是因為我對泰國充滿了興趣，希望能從泰國的音樂、藝術、環境，以及從今後遇見的每一個人身上獲得靈感和刺激。包含共演的藝人們，期待能盡可能的與大家多多交流。」

而最後擔任壓軸演出的，則是風靡亞洲的泰國前人氣樂團HYBS主唱JAMES ALYN，ALYN興奮表示：「很高興成為這個 Project 的一份子，在泰國獨立音樂來說，這樣子的機會不是太多，也不容易看到，我一直都想跟台灣、日本的樂團合作，這會是一個很好的新的經驗，這次的合作一定很好玩！」而擔任壓軸嘉賓，也搶先預告：「這次會唱新歌給大家聽，也有準備一些驚喜給歌迷，不過要等到當天才可以讓大家知道，我很興奮，希望大家會喜歡我的作品，也希望可以看到大家。」

