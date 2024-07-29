泫雅圓潤身材遭拍！開唱「跳舞不像以前大力」遭傳懷孕　公司回應

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「小野馬」泫雅日前宣布即將在10月結婚，對象是年初才承認交往的對象龍俊亨，兩人婚期訂得突然，震驚大批歌迷。日前，她受邀出席音樂節開唱，又因跳舞動作太小、身材比過往圓潤，如今傳出已經懷孕的傳聞，對此，公司在29日鄭重出面澄清，「懷孕不是事實，請不要讓猜測性的謠言擴散。」

▲泫雅即將在10月與龍俊亨結婚，近日遭傳懷孕，但公司否認了。（圖／翻攝自泫雅IG）



泫雅13日出席音樂節時，她頂著一頭俏麗短髮現身，帶來多首經典歌曲，怎料，她的動作遭質疑跳得不到位，激烈的部分全都省略、將舞蹈動作最小化，先是遭到網友批評「還以為在看彩排」、「歌大概唱唱、舞蹈也大概跳跳」，但言論後面演變成開始有聲音猜測「是不是懷孕了」、「泫雅不太可能大概跳跳，看她變胖了、又不染頭髮，該不會是懷孕了」。

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▲泫雅開唱「跳舞不像以前大力」，網友認為她懷孕了。（圖／翻攝自MHN Sports YouTube）



懷孕傳聞在韓越演越烈，泫雅經紀公司29日出面回應「懷孕不是事實，請不要讓猜測性的謠言擴散」，否認了先有後婚的傳言。

泫雅、龍俊亨1月認愛後，便緊接著在春天簽下了婚禮場地合約，並正式開始著手準備結婚程序，公開戀愛短短不到7個月，兩人超高速從情人晉升為未婚夫妻，韓媒曝光結婚消息後，震驚不少粉絲。