小孩要吹風扇還是冷氣？　祖雄爆和佳娜意見不一起爭執「認避孕1年」

記者孟育民／台北報導

馬來西亞男星祖雄去年和烏克蘭女星佳娜結婚，夫妻倆育有一個女兒「內內」，他今（29日）黃仕傑、MAX、八弟、謝佳見出席三立節目《上山下海過一夜》記者會，自爆這次出兩趟外景，是近期最舒服的日子，因為可以有理由不帶小孩，沒了小孩哭聲，累了就可以直接秒睡，很像回到童年時光，他大喊：「我很久沒好眠了！」

▲黃仕傑、MAX、八弟、祖雄、謝佳見出席《上山下海過一夜》記者會。（圖／三立提供）。（圖／三立提供）

祖雄新手奶爸感嘆半夜女兒哭鬧都沒辦法睡覺，被問到夫妻倆是誰起來哄？他笑說：「老婆都會用腳叫我起來，應該是我，我也是比較淺眠，有什麼動靜都會先起來。」他表示難免和佳娜會有爭執，舉例「小朋友要吹風扇還是吹冷氣」，自爆偶爾會比較大聲的討論，自己是屬於吹風扇派，「因為馬來西亞很熱一定是從小吹風扇，佳娜覺得吹風扇會生病，我就一直goole給她看，醫生說不會，我說是直吹才會生病。」

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▲祖雄和佳娜偶爾會為了小孩爭執。（圖／翻攝自Facebook／Hero Tai祖雄）

而只要有八弟小孩即將在八月底出生，他笑說現在出外景每次都保佑自己要活著回來，MAX已經說要替他老婆設計月子餐，黃仕傑也搶著要做乾爹，還說一歲半就可以帶著他去爬山了，而祖雄沒事就和八弟就聊爸爸經，不斷嚇唬他：「要找時間睡覺。」還說有時候真的不知道為何小孩哭泣，「無解的時候還要安撫太太的情緒，小孩哭的時候貓也會跟著叫，太太餵母乳也在哭，要安撫三個人的情緒，我覺得好崩潰！」





▲祖雄現場被拱脫衣，當了爸身材依舊很好。（圖／三立提供）

祖雄聽到下一胎，連忙說：「再緩緩，佳娜說我可以養幾個就生幾個，但我們就是....先度過這一關。」他說現在還是有避孕，認爲至少要休息一年再拼。