小孟老師／8月1日星座運勢　一早通勤必先看「本日3運」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：工作有好成績

感情：接觸異性機會

財運：適合高額交易

幸運色：橙色

貴人：巨蟹

小人：金牛

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雙子座

工作：積極表現成果

感情：分享喜悅快樂

財運：財富研究有成

幸運色：咖啡色

貴人：射手

小人：獅子

天秤座

工作：做好分內事情

感情：熱鬧模式展開

財運：獲利再創新高

幸運色：橙色

貴人：魔羯

小人：牡羊

【土象星座】

魔羯座

工作：天助自助人助

感情：異性緣超級好

財運：投機希望略增

幸運色：金色

貴人：獅子

小人：雙子

金牛座



工作：聆聽他人心聲

感情：戀愛積極進取

財運：獲利效率提高

幸運色：白色

貴人：處女

小人：巨蟹

處女座

工作：感恩帶來好運

感情：誠意感動異性

財運：投資理智思考

幸運色：白色

貴人：水瓶

小人：天蠍

【水象星座】

巨蟹座

工作：恐懼自行遠離

感情：感情冷靜穩定

財運：懷感恩得好運

幸運色：銀色

貴人：雙子

小人：射手

天蠍座

工作：成為投資專家

感情：良好人際關係

財運：獲利應憑實力

幸運色：玫瑰色

貴人：牡羊

小人：天秤

雙魚座

工作：積極主動做事

感情：互相尊重自由

財運：理性規畫理財

幸運色：棕色

貴人：天秤

小人：處女

【火象星座】

牡羊座

工作：適合經手契約

感情：願意為人付出

財運：穩定發展局面

幸運色：玫瑰色

貴人：天蠍

小人：雙魚

獅子座

工作：理性對待同事

感情：感受自由飛翔

財運：投資眼光不錯

幸運色：玫瑰色

貴人：金牛

小人：水瓶

射手座

工作：易有創作出爐

感情：表現獨特魅力

財運：時間自由打工

幸運色：綠色

貴人：雙魚

小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。