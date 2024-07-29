韓人氣通告咖醫生鬧出人命！患者住院17天「四肢遭捆綁」暴斃身亡

記者吳睿慈／綜合報導

南韓發生一起驚人醫療事故！一名經常出演電視節目的知名精神科醫生所經營的診所，5月發生一起命案，一位30歲女患者因對減肥藥成癮，5月10日住院治療，怎料她在接受治療的短短17天身亡，警方調閱監視器後，更發現診所裡的護理師無視患者求救聲，甚至將其四肢捆綁，處置方式引起社會震怒，鬧上社會版面。

▲南韓知名通告咖醫生診所鬧出人命。（圖／翻攝自SBS YouTube）

據韓媒報導，一位經常在節目上露面的知名精神科醫生A男近來惹上醫療糾紛官司，一名30歲女患者對減肥藥成癮，慕名找上A男診所治療，10日住院時身體狀態良好，怎料26日晚間腹部開始出現不適狀況，她在房裡不斷敲門求救「請讓我出去」，護理師卻只有進門餵藥，接著甚至拿繩子將她的四肢綑綁起來。

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▲▼女患者前一晚已經哀嚎求救「肚子痛」，但沒人理她，護理師甚至把她綁在床上。（圖／翻攝自SBS YouTube）



怎料1小時後，女患者已經出現呼吸急促、流鼻血的症狀，護理師雖把繩子鬆開了，卻還是沒有任何處置，最終導致女患者陷入昏厥，診所方才發現大事不妙，緊急做了救治，卻已經來不及了。家屬後來要求驗屍，才找出死因爲假性腸梗阻。

▲女患者死亡當下很明顯，腹部已經隆起。（圖／翻攝自SBS YouTube）



然而，女患者求救當下的監視器畫面後來透過新聞播出，家屬憤恨不已，現已對診所提出違反醫療法等訴訟，警方也著手進行調查。診所鬧出人命，院方則回應「女患者是慢性便秘病患，再加上她並沒有一直持續喊著腹部疼痛，當下很難發現她是腸梗阻」，並表示事發當時護理師、當班醫生全都有值班，也有都接受心肺復甦的訓練，當時的應對沒有問題。」

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