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Hani未婚夫醫院爆鬧出人命　韓網湧入她IG轟：殺人4天後發表結婚？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓娛樂圈29日爆出一起醫療糾紛命案，一名知名的通告咖精神科醫生診所於5月27日導致一名女患者暴斃身亡，由於女患者生前不斷表示「肚子很痛」，護理師卻置之不理，最終導致病人死亡，媒體雖未公開精神科醫生真實身份，他的名字卻被韓網掀了出來，疑似就是女團EXID成員Hani的未婚夫梁在雄，Hani的官方IG現遭到網友湧入謾罵「弄死人了，4天後還敢發表結婚聲明」、「妳沒有看男人的眼光」、「結婚要不要再考慮一下」。

▲▼ ▲▼ Hani未婚夫醫院爆鬧出人命　韓網湧入她IG轟：殺人4天後發表結婚？。（圖／翻攝自Hani IG）

▲Hani未婚夫醫院驚爆鬧出人命。（圖／翻攝自Hani IG）

據韓媒報導，一位經常在節目上露面的知名精神科醫生A男近來惹上醫療糾紛官司，一名30歲女患者對減肥藥成癮，慕名找上A男診所治療，10日住院時身體狀態良好，怎料26日晚間腹部開始出現不適狀況，她在房裡不斷敲門求救「請讓我出去」，護理師卻只有進門餵藥，接著甚至拿繩子將她的四肢綑綁起來。

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▲▼ 韓人氣通告咖醫生鬧出人命！患者住院17天「四肢遭捆綁」暴斃身亡。（圖／翻攝自SBS YouTube）

▲▼女患者求救肚子痛無用，四肢被綁在床上最終死亡。（圖／翻攝自SBS YouTube）

▲女患者求救肚子痛無用，四肢被綁在床上最終死亡。（圖／翻攝自SBS YouTube）

怎料1小時後，女患者已經出現呼吸急促、流鼻血的症狀，護理師雖把繩子鬆開了，卻還是沒有任何處置，最終導致女患者陷入昏厥，診所方才發現大事不妙，緊急做了救治，卻已經來不及了。家屬後來要求驗屍，找出死因爲假性腸梗阻。

▲▼新聞畫面的官網與「W真醫院」官網畫面極為相似。（圖／翻攝自W真醫院官網、SBS）

▲▼新聞畫面（上圖）的官網與「W真醫院」官網（下圖）畫面極為相似，Hani未婚夫梁在雄為醫院院長。（圖／翻攝自SBS、W真醫院官網）

▲▼▲▼ Hani未婚夫醫院爆鬧出人命　韓網湧入她IG轟：殺人4天後發表結婚？。（圖／翻攝自W真醫院官網、SBS）

這位精神科醫生診所疑似就是經常出演節目的梁在雄，他在經營的「W真醫院」擔任院長之職，與Hani交往多年、感情穩定，5月31日對外發表結婚喜訊，表示即將在9月舉辦婚禮，怎料，如今爆出「W真醫院」5月27日才鬧出人命，他卻在短短4天內宣布結婚，令輿論無法接受。

Hani的IG留言區充斥著負面聲浪，「我們Hani從以前到現在就沒有看男人的眼光」、「看到新聞而來的，已經去世的患者生前看起來很痛苦，替故人哀悼，希望在那裡好好接受治療，別再去那種醫院了」、「W醫院5月27日出人命，5月31日發表結婚」。

針對這起醫療糾紛，患者死因爲假性腸梗阻，家屬目前已向院方提告，警察也著手進行調查，對此，院方低調回應「院方則回應「女患者是慢性便秘病患，再加上她並沒有一直持續喊著腹部疼痛，當下很難發現她是腸梗阻」，並表示事發當時護理師、當班醫生全都有值班，也有都接受心肺復甦的訓練，當時的應對沒有問題。」

韓人氣通告咖醫生鬧出人命！患者住院17天「四肢遭捆綁」暴斃身亡

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