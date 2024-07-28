記者蔡琛儀／台北報導

擁有台大碩士學位的歌手謝孟其，推出首張創作專輯《反芻》，並將於8月4日在台北及9日在台南舉辦音樂分享會，新歌〈袂要緊〉以母語台語創作，這首歌的背景，來自於一直很欣賞他的歌后龍千玉，愛才惜才的她，私下會向「時大音樂」總經理黃健忠關心謝孟其的近況，得知有新作品還主動聆聽給予意見，更不惜傾囊相授，對韻腳和倒音的部分給予意見。

▲▼ 龍千玉很賞識謝孟其。（圖／豪記唱片提供、時大音樂提供）

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而最令人感動地是，在聽完〈袂要緊〉初期版本後，龍千玉非常看重這首歌，但在知道謝孟其資源不多的情況下，她第一時間打給自己的親弟弟、台語樂壇重量級製作人江志豐，要他親自為整首歌配唱製作，龍千玉和江志豐姊弟無私提攜後進的寬闊胸襟，讓謝孟其非常感謝，也想透過這首歌分享，「工作只是工作，不是人生的全部，若在某件事上跌跤也無所謂，認真跟堅持下去，一定會被人看見。」

謝孟其畢業於台大化工系，並獲得台大醫學工程研究所碩士學位。他前陣子遇到強烈颱風凱米的來襲，讓他在高雄的宣傳活動遇到困難，叫不到車還從台南坐小黃殺至高雄，得知高雄的電台周遭街道瞬間淹水，工作人員都餓肚子，還好心衝去麥當勞買外帶，拖著行李箱涉水到電台送餐兼上通告，被讚是暖男。