王晶談鬧翻周星馳導火線！　爆他「曾經整型」術後躲女友家

記者蔡宜芳／綜合報導

香港導演王晶和周星馳曾多次合作，後來卻傳兩人鬧翻，再也沒有來往。王晶近日在個人YouTube頻道和女兒王子涵（Ada）一起做訪談節目，除了聊到和周星馳認識的過程，也揭露兩人開始疏遠的導火線。

▲王晶拍片談和周星馳鬧翻的原因。（圖／翻攝自Instagram／jianghuworld2024）

在《王晶笑看江湖》第一集中，王晶表示，他是在1989年初次見到周星馳，當時他正在籌備電影《驚天十二小時》，和周星馳於電影公司相遇。王晶透露，周星馳看到他的第一句話，就是問「導演，我有沒有機會和你合作」，他表示「當然有機會」，讚周星馳演技好，但也勸對方不要再拍從頭到尾都在罵髒話的作品，而周星馳當時只是點點頭就走了。

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沒想到，周星馳後來竟引用王晶拍的《賭神》，拍了一部喜劇片《賭聖》，且大受歡迎。王晶在看了《賭聖》後，認為確實好看，加上當時周潤發沒有檔期拍《賭神2》，於是他便決定找周星馳和劉德華一起合拍《賭俠》，這也是他與周星馳的第一次合作。

▲▼王晶因周星馳拍《賭聖》大獲成功，開啟了兩人的合作。（圖／翻攝自YouTube／王晶笑看江湖）

到了1991年，王晶和周星馳的《整人專家》大賣座，兩人又持續合作，成為好夥伴。不過，王晶坦言，他在1992年拍《神龍教》時，和周星馳就已經有莫名的隔閡，並透露兩人疏遠的導火線。

王晶說，他和周星馳經常會聊天，對方連感情上的事情都會告訴他。直到某天在新娘潭拍戲，他看到周星馳一個人想事情想很久，便問對方：「你在想什麼想這麼久？」沒想到，周星馳突然大聲回道：「在幫你思考！」王晶頓時覺得：「為什麼要用這種態度呢？沒必要吧？」和周星馳的感情也因此產生了裂痕。後來，他也發現兩人開始疏遠，是因為周星馳想要當導演、不想聽人指揮。

▲▼王晶透露和周星馳開始疏遠的導火線。（圖／翻攝自YouTube／王晶笑看江湖）

此外，王晶也爆料，他和周星馳之間交換過不少秘密，周星馳還曾跟他分享過割完雙眼皮後，躲在女朋友家的地點和過程。不過，王晶也坦承說，自己因為不喜歡遷就別人，所以周星馳和願意遷就的導演劉鎮偉感情更好。

▲▼王晶爆料周星馳割過雙眼皮。（圖／翻攝自YouTube／王晶笑看江湖）