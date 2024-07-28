ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王晶談鬧翻周星馳導火線！　爆他「曾經整型」術後躲女友家

記者蔡宜芳／綜合報導

香港導演王晶和周星馳曾多次合作，後來卻傳兩人鬧翻，再也沒有來往。王晶近日在個人YouTube頻道和女兒王子涵（Ada）一起做訪談節目，除了聊到和周星馳認識的過程，也揭露兩人開始疏遠的導火線。

▲▼王晶談鬧翻周星馳導火線！　爆他「曾經整型」。（圖／翻攝自Instagram／jianghuworld2024）

▲王晶拍片談和周星馳鬧翻的原因。（圖／翻攝自Instagram／jianghuworld2024）

在《王晶笑看江湖》第一集中，王晶表示，他是在1989年初次見到周星馳，當時他正在籌備電影《驚天十二小時》，和周星馳於電影公司相遇。王晶透露，周星馳看到他的第一句話，就是問「導演，我有沒有機會和你合作」，他表示「當然有機會」，讚周星馳演技好，但也勸對方不要再拍從頭到尾都在罵髒話的作品，而周星馳當時只是點點頭就走了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，周星馳後來竟引用王晶拍的《賭神》，拍了一部喜劇片《賭聖》，且大受歡迎。王晶在看了《賭聖》後，認為確實好看，加上當時周潤發沒有檔期拍《賭神2》，於是他便決定找周星馳和劉德華一起合拍《賭俠》，這也是他與周星馳的第一次合作。

▲▼王晶談鬧翻周星馳導火線！　爆他「曾經整型」。（圖／翻攝自YouTube／王晶笑看江湖）

▲▼王晶因周星馳拍《賭聖》大獲成功，開啟了兩人的合作。（圖／翻攝自YouTube／王晶笑看江湖）

▲▼王晶談鬧翻周星馳導火線！　爆他「曾經整型」。（圖／翻攝自YouTube／王晶笑看江湖）

到了1991年，王晶和周星馳的《整人專家》大賣座，兩人又持續合作，成為好夥伴。不過，王晶坦言，他在1992年拍《神龍教》時，和周星馳就已經有莫名的隔閡，並透露兩人疏遠的導火線。

王晶說，他和周星馳經常會聊天，對方連感情上的事情都會告訴他。直到某天在新娘潭拍戲，他看到周星馳一個人想事情想很久，便問對方：「你在想什麼想這麼久？」沒想到，周星馳突然大聲回道：「在幫你思考！」王晶頓時覺得：「為什麼要用這種態度呢？沒必要吧？」和周星馳的感情也因此產生了裂痕。後來，他也發現兩人開始疏遠，是因為周星馳想要當導演、不想聽人指揮。

▲▼王晶談鬧翻周星馳導火線！　爆他「曾經整型」。（圖／翻攝自YouTube／王晶笑看江湖）

▲▼王晶透露和周星馳開始疏遠的導火線。（圖／翻攝自YouTube／王晶笑看江湖）

▲▼王晶談鬧翻周星馳導火線！　爆他「曾經整型」。（圖／翻攝自YouTube／王晶笑看江湖）

此外，王晶也爆料，他和周星馳之間交換過不少秘密，周星馳還曾跟他分享過割完雙眼皮後，躲在女朋友家的地點和過程。不過，王晶也坦承說，自己因為不喜歡遷就別人，所以周星馳和願意遷就的導演劉鎮偉感情更好。

▲▼王晶談鬧翻周星馳導火線！　爆他「曾經整型」。（圖／翻攝自YouTube／王晶笑看江湖）

▲▼王晶爆料周星馳割過雙眼皮。（圖／翻攝自YouTube／王晶笑看江湖）

▲▼王晶談鬧翻周星馳導火線！　爆他「曾經整型」。（圖／翻攝自YouTube／王晶笑看江湖）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

推薦閱讀

網嗆「拿Energy公關票就不要發文」！謝京穎淚眼發聲 書偉揭座位真相

網嗆「拿Energy公關票就不要發文」！謝京穎淚眼發聲 書偉揭座位真相

小勞勃道尼「驚喜回歸」漫威宇宙！　新角色面具摘下…全場尖叫

小勞勃道尼「驚喜回歸」漫威宇宙！　新角色面具摘下…全場尖叫

獨／唐治平確定認母屍「後事一切從簡」　消失遺物都找回來了！

獨／唐治平確定認母屍「後事一切從簡」　消失遺物都找回來了！

獨／唐治平颱風天住酒店！辦完母後事「離台回泰國」真正目的曝光

獨／唐治平颱風天住酒店！辦完母後事「離台回泰國」真正目的曝光

劉亞仁駁性侵30歲男子疑雲　IG舊照遭掀「只穿四角褲露下面」惹議

劉亞仁駁性侵30歲男子疑雲　IG舊照遭掀「只穿四角褲露下面」惹議

柯佳嬿現身Energy小巨蛋現場！罕見放閃坤達喊：你的認真和堅持最重要

柯佳嬿現身Energy小巨蛋現場！罕見放閃坤達喊：你的認真和堅持最重要

林襄「原來有這麼多人討厭我」 每天都在哭：我確實表現不好

林襄「原來有這麼多人討厭我」 每天都在哭：我確實表現不好

梨泰院悲劇重演！大咖DJ開演「人擠人驚悚畫面曝」觀眾求救：不能呼吸

梨泰院悲劇重演！大咖DJ開演「人擠人驚悚畫面曝」觀眾求救：不能呼吸

王齊麟奪奧運首勝「2天前求婚女友陳詩媛」！　對話閃瞎全網：妳願意嗎

王齊麟奪奧運首勝「2天前求婚女友陳詩媛」！　對話閃瞎全網：妳願意嗎

YTR眾量級Andy新片被指「家寧逐漸消失」！網揪1細節：不住一起了 他親回應

YTR眾量級Andy新片被指「家寧逐漸消失」！網揪1細節：不住一起了 他親回應

喻虹淵罕曬周渝民「父女合照」！女兒遺傳爸爸長腿　網驚：長好高

喻虹淵罕曬周渝民「父女合照」！女兒遺傳爸爸長腿　網驚：長好高

快訊／演唱會倒數3天...五月天石頭突宣布「緊急停止活動」！

快訊／演唱會倒數3天...五月天石頭突宣布「緊急停止活動」！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

網嗆「拿Energy公關票就不要發文」！謝京穎淚眼發聲 書偉揭座位真相

小勞勃道尼「驚喜回歸」漫威宇宙！　新角色面具摘下…全場尖叫

獨／唐治平確定認母屍「後事一切從簡」　消失遺物都找回來了！

獨／唐治平颱風天住酒店！辦完母後事「離台回泰國」真正目的曝光

劉亞仁駁性侵30歲男子疑雲　IG舊照遭掀「只穿四角褲露下面」惹議

柯佳嬿現身Energy小巨蛋現場！罕見放閃坤達喊：你的認真和堅持最重要

林襄「原來有這麼多人討厭我」 每天都在哭：我確實表現不好

梨泰院悲劇重演！大咖DJ開演「人擠人驚悚畫面曝」觀眾求救：不能呼吸

王齊麟奪奧運首勝「2天前求婚女友陳詩媛」！　對話閃瞎全網：妳願意嗎

YTR眾量級Andy新片被指「家寧逐漸消失」！網揪1細節：不住一起了 他親回應

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周星馳, 王晶

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 潔哥漫畫店工作「太愛乾淨」被開除！　曝老闆理由網傻眼：超瞎
  2. 顏佑庭公開第二波婚紗照！　牽手過馬路對望甜喊：老婆大人
  3. Energy開唱場面失控！　坤達說話頻被打斷...不忍：我不是很想講了
  4. 虞書欣《中餐廳》沒用公筷夾飯　遭公審「沒衛生」兩派網友吵翻
  5. 啦啦隊小許瑋甯「朝聖Energy演唱會」！　　前奏一下哭了：謝謝你們回來
  6. 遭指耍大牌「不爽就打人巴掌」！　元祖花美男IG被罵爆：猜錯人了
  7. Energy小巨蛋開唱台下觀眾超大咖！　謝京穎「連兩天都到」
  8. 雷／《她的日與夜》劇名藏玄機！犯人竟是她？　13集結尾震撼反轉
  9. 黃偉晉「不喜歡跟素人玩狼人殺」！　挨酸走心直球反擊：有夠反感
  10. 前女團團長許寀菁被養父性侵9年！求救母遭疑「是妳勾引他」一度輕生

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366