黃仲崑赤裸上身露超大胸肌！　「青澀當兵照」曝網驚呼：帥得不像話

記者高語璠／綜合報導

藝人黃仲崑出道多年，演出過多部電視劇及電影，對不少觀眾來說是熟面孔。不時透過社群分享生活點滴的他，近日曬出年輕時在陸戰隊的照片，除了擁有帥氣外表，身材也相當健壯，結實胸肌更是吸引大家的注意力，照片曝光後，立即引來許多人按讚朝聖。

▲黃仲崑出道多年，在多部戲劇中都能見到他的身影。（圖／翻攝自Facebook／黃仲崑-鋼鐵大叔）

黃仲崑日前更新臉書貼文，寫下「一日陸戰隊，終身陸戰隊」，並附上舊照。畫面中，一台吉普車停駛在沙灘，站在最前方的黃仲崑輕靠在車子上，雙手自然地交叉。格外引起注意的是，赤裸上半身的他，完美曲線清晰可見，秀出超大塊胸肌，手臂處還隱約能看到二頭肌，令網友眼睛為之一亮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃仲崑曬出青澀當兵照。（圖／翻攝自Facebook／黃仲崑-鋼鐵大叔）

照片曝光後，許多當過兵的網友們，開始在留言區回應「忠誠」，也有人誇讚「經典的黑皮便當」、「哇！原來哥年輕時這麼帥」、「帥氣！能演能歌的不老藝人」、「帥得不像話欸」。值得一提的是，現年65歲的黃仲崑，體態仍保持良好，之前曾開玩笑表示，「運動的照片...如果被檢舉達人看到...向社會局通報，我剛剛拿到的敬老卡有可能會社會局沒收。」

▲現年65歲的黃仲崑體態仍保持得相當良好。（圖／翻攝自Facebook／黃仲崑-鋼鐵大叔）