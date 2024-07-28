無尊玩水「脫衣拼了」真實身材曝光！　闖關大輸地方媽媽慘被脫褲

記者孟育民／台北報導

《綜藝大集合》日前到台中東區，身為在地人的賴慧如正式回歸綜藝大集合，賴慧如表示非常的開心，有一種回娘家的感覺，要跟鄉親們近距離互動覺得很過癮，希望能在瓜哥身邊學習更多，越來越進步。製作單位備了新遊戲「落跑吧！女孩」要讓大家來好的玩水消消暑，男生參賽者須在女生參賽者溜下滑梯前抓到她，這次的比賽中除了有年輕人參賽，地方媽媽們也組隊報名要來參加，為了公平起見胡瓜派出了最弱的無尊出來應戰，結果無尊卻跌破大家的眼鏡。

▲▼無尊闖關罕見脫衣，沒想到大輸地方媽媽。（圖／民視提供）

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地方媽媽都已經溜下滑梯了無尊還卡在起點上不去，看不下去的胡瓜決定讓地方媽媽來追無尊，沒想到哨音才剛響起，地方媽媽在兩三步內就抓到無尊，並且因用力過猛還將他的褲子拉了下來，引得大家哄堂大笑，看大家玩得如此盡興胡瓜也向郭忠祐發出挑戰，而郭忠祐為了不讓胡瓜輸得太難看，還特別大放水，沒想到還是被輕而易舉地追上，讓胡瓜輸得超尷尬，比賽結束後胡瓜本想將落敗原因怪罪給場地，結果卻被大家看破吐槽說：「每個人都是一樣的！」

▲▼胡瓜慘輸。（圖／民視提供）

接下來進行的單元是新遊戲「夏日闖關挑戰賽」，參賽者們需闖過重重關卡，這次觀眾代表隊的成員們各個大有來頭，除了有健身教練之外還有親水公園的員工。這次藝人們卻發揮出了超常的實力一路連勝直到阿翔上場，雖然剛開始阿翔與健身教練實力不相上下，但是中間開始慢慢落後，直到最後以極大的差距落敗，阿翔依然保有運動家精神努力地完成挑戰，甚至到賽後訪問時都喘到說不出話來，讓大家看得又心疼又好笑。

▲▼阿翔累到無法說話。（圖／民視提供）