ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾參加《料理之王》！男網紅廚師公開出櫃　分手女友遇見他：想走入婚姻

記者孟育民／台北報導

艾瑞瑞於日前發布約會Vlog節目《讓我知道你也喜歡我》，與約會對象們進行不同的約會體驗。並邀請到《料理之王》的亞軍阮紹榮擔任首集嘉賓，兩人聯手下廚做美食。認識已久的他們在過程中瘋狂大爆料和互開玩笑，艾瑞瑞笑說「我們今天明明是來營造戀愛感的，結果一直在吵架。」

▲▼艾瑞瑞與阮紹榮攜手做料理約會。（圖／光意娛樂提供）

▲艾瑞瑞與阮紹榮攜手做料理約會。（圖／光意娛樂提供）

回憶相識過程，艾瑞瑞表示與阮紹榮初遇時對方已有女友，直到第二次見面，恢復單身的阮紹榮便對他展開熱情追求，攻勢激烈到連艾瑞瑞都忍不住想說「這個人有什麼問題嗎？」阮紹榮表示「我第一次注意到艾瑞瑞，是看到他在《聲林之王》唱「李白」，覺得這個人聲音好特別。後來實際相處認識，近距離看到他唱歌，覺得很美。」笑說自己喜歡艾瑞瑞這樣有點恰北北、潑辣的感覺，現在還是覺得他很可愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾有過兩任戀情的艾瑞瑞，認為自己常會被另一半的才華吸引，進而崇拜對方。也直言自己想要談戀愛，所以之前才會參加男男戀愛實境秀《男生男生配》。阮紹榮更首次在節目中公開性向，曾與女性交往過的他，在去年遇到一個男生，直到現在都還蠻喜歡對方，「我們當時都是想走入婚姻的，但我過去會想比較多、覺得大家都在看你，或因為工作等顧慮。會不敢在外面跟對方手牽手，但現在就不太會擔心那些。」

▲▼艾瑞瑞與阮紹榮攜手做料理約會。（圖／光意娛樂提供）

▲阮紹榮坦言去年遇到一位男性，到現在都還走不出來。（圖／光意娛樂提供）

至於跟艾瑞瑞的關係，阮紹榮笑說其實當時曖昧到後期，艾瑞瑞就不太回訊息而漸漸淡了，「我們是無緣的人，不過當朋友或當情人都不錯，沒必要硬是強求要有個結果，我現在也不排斥任何關係。」艾瑞瑞則表示「我剛認識阮紹榮時，就覺得這個人感覺還不錯。他現在的氛圍又不太一樣了，現在過得很自在、很快樂，今天錄節目時，他也一直會默默地配合自己，感覺很貼心。」

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

推薦閱讀

網嗆「拿Energy公關票就不要發文」！謝京穎淚眼發聲 書偉揭座位真相

網嗆「拿Energy公關票就不要發文」！謝京穎淚眼發聲 書偉揭座位真相

小勞勃道尼「驚喜回歸」漫威宇宙！　新角色面具摘下…全場尖叫

小勞勃道尼「驚喜回歸」漫威宇宙！　新角色面具摘下…全場尖叫

獨／唐治平確定認母屍「後事一切從簡」　消失遺物都找回來了！

獨／唐治平確定認母屍「後事一切從簡」　消失遺物都找回來了！

獨／唐治平颱風天住酒店！辦完母後事「離台回泰國」真正目的曝光

獨／唐治平颱風天住酒店！辦完母後事「離台回泰國」真正目的曝光

劉亞仁駁性侵30歲男子疑雲　IG舊照遭掀「只穿四角褲露下面」惹議

劉亞仁駁性侵30歲男子疑雲　IG舊照遭掀「只穿四角褲露下面」惹議

柯佳嬿現身Energy小巨蛋現場！罕見放閃坤達喊：你的認真和堅持最重要

柯佳嬿現身Energy小巨蛋現場！罕見放閃坤達喊：你的認真和堅持最重要

林襄「原來有這麼多人討厭我」 每天都在哭：我確實表現不好

林襄「原來有這麼多人討厭我」 每天都在哭：我確實表現不好

梨泰院悲劇重演！大咖DJ開演「人擠人驚悚畫面曝」觀眾求救：不能呼吸

梨泰院悲劇重演！大咖DJ開演「人擠人驚悚畫面曝」觀眾求救：不能呼吸

喻虹淵罕曬周渝民「父女合照」！女兒遺傳爸爸長腿　網驚：長好高

喻虹淵罕曬周渝民「父女合照」！女兒遺傳爸爸長腿　網驚：長好高

YTR眾量級Andy新片被指「家寧逐漸消失」！網揪1細節：不住一起了 他親回應

YTR眾量級Andy新片被指「家寧逐漸消失」！網揪1細節：不住一起了 他親回應

王齊麟奪奧運首勝「2天前求婚女友陳詩媛」！　對話閃瞎全網：妳願意嗎

王齊麟奪奧運首勝「2天前求婚女友陳詩媛」！　對話閃瞎全網：妳願意嗎

NHK美女主播奧運轉播「胸前一片肉色」嚇壞日網！　狂晃超兇形狀登熱搜

NHK美女主播奧運轉播「胸前一片肉色」嚇壞日網！　狂晃超兇形狀登熱搜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

網嗆「拿Energy公關票就不要發文」！謝京穎淚眼發聲 書偉揭座位真相

小勞勃道尼「驚喜回歸」漫威宇宙！　新角色面具摘下…全場尖叫

獨／唐治平確定認母屍「後事一切從簡」　消失遺物都找回來了！

獨／唐治平颱風天住酒店！辦完母後事「離台回泰國」真正目的曝光

劉亞仁駁性侵30歲男子疑雲　IG舊照遭掀「只穿四角褲露下面」惹議

柯佳嬿現身Energy小巨蛋現場！罕見放閃坤達喊：你的認真和堅持最重要

林襄「原來有這麼多人討厭我」 每天都在哭：我確實表現不好

梨泰院悲劇重演！大咖DJ開演「人擠人驚悚畫面曝」觀眾求救：不能呼吸

喻虹淵罕曬周渝民「父女合照」！女兒遺傳爸爸長腿　網驚：長好高

YTR眾量級Andy新片被指「家寧逐漸消失」！網揪1細節：不住一起了 他親回應

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

讓我知道你也喜歡我, 艾瑞瑞, 男生男生配, 阮紹榮, 料理之王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 沒搶到泰勒絲的票「站場外也要聽」！　觀眾拉近一看山丘公園全是人
  2. 大S遊韓「遭疑下榻高級飯店」！　具俊曄1自拍照洩端倪
  3. 韓女星曾遭「前輩霸凌」含淚錄完節目！　哭喊：被當笑柄
  4. 冠佑喊話愛女「給我力量」！　51歲生日願望曝光：願妳們一生平安健康
  5. 劉德華被黑粉攻擊不忍了！　霸氣喊話「讓他們怕一輩子」全場笑翻
  6. 蔡尚樺主持完回家「急到爆哭」！心碎原因曝：好難過 一PO照網全懂了
  7. 愛莉莎莎「每天心悸」健康亮紅燈！　四肢沒力曝最新病況
  8. 被讚是「OG級」　台饒舌歌手卻認「差點退賽《新說唱》」：怕重複失敗
  9. 蕭國公爆紅！王星越4劇「愛上人妻」受封：奪妻專業戶
  10. 無尊玩水「脫衣拼了」真實身材曝光！　闖關大輸地方媽媽慘被脫褲

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366