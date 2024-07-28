記者潘慧中／綜合報導

Lala（蘇心甯）擁有「國光女神」封號，常受邀上談話性節目分享感情經歷。她日前便在《女王大人》透露，某任男友曾規定洗完澡「把珪藻土墊立起來」，但由於一些原因，她做不太到，「跟我吵了很嚴重的架！」

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▲Lala曾被男友規定洗完澡「把珪藻土墊立起來」。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



Lala透露該任男友非常有潔癖，因此，她一開始就有說清楚，「你如果那麼潔癖的話，家事你做就好，因為我可能做了你也看不慣」，雙方協調好後，對方只要求她洗完澡、踩完珪藻土墊後將其立起來晾乾。

▲Lala男友當時負責做家事。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



然而，Lala相當不解為何要這麼做，「好麻煩」，加上她有做水晶指甲，根本就摳不起珪藻土墊，「就為了這麼小的事情，跟我吵了很嚴重的架」，她當下越想越委屈，「我跟你生活這麼痛苦，我乾脆走好了！」

▲▼Lala摳不起珪藻土墊。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



沒想到，男友馬上拜託Lala不要走，「要走也是我走」，考慮到她隔天還要錄影，男友就自行睡在地下4樓的車子裡，「妳消氣再打給我」，顯見有多麼愛她。

▲男友曾因此和Lala大吵架。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



但Lala透露雙方現在已經分手了，原因是對方希望生小孩，可是她好不容易養大了上一段婚姻所生的孩子，加上「我也年紀大，不想再生」，為了不耽誤對方，兩人只好分道揚鑣。

▲Lala感情經驗豐富。（圖／翻攝自Facebook／Lala 蘇心甯）

