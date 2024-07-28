嘻小瓜熱舞片被嗆「愛蹭子瑜熱度」！　罕吐真實心聲：不要見不得人好

記者高語璠／綜合報導

藝人嘻小瓜（謝紹宸）曾是TWICE子瑜的舞蹈老師，雖然無法經常見面，但都有保持聯絡，怎料他近日發出的跳舞影片，收到網友留言「愛蹭子瑜熱度」。對此，他昨（27日）吐露真實心聲，「不要當個見不得人好，又不准別人做的人」，貼文曝光後，引來許多人的大力支持與讚賞，在網路上掀起討論。

▲嘻小瓜是TWICE子瑜的舞蹈老師。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

透過嘻小瓜擷取的畫面可見到，一名網友在他跳舞影片底下開酸，表示「蹭熱度你最會，什麼紅什麼蹭，還很愛蹭子瑜熱度」。面對這樣的留言，他也不忍了，透露自己不管做什麼，都會被罵是在蹭熱度，直言「這個社會到底誰沒有蹭熱度，難道要等一切風潮過了才去做嗎」。

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▲嘻小瓜被網友酸「愛蹭子瑜熱度」。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）

文中，嘻小瓜氣憤指出，「每次都要說蹭子瑜熱度」，認為如果子瑜今天討厭他，就不會跟他見面，甚至不會理會、也不會拍照，「請問我要怎麼蹭」，接著補充說：「會見面、會拍照、會出去，還叫蹭的話，那這些人是不是沒朋友，所以只要跟比自己有成就或者有名的人拍照就叫蹭呢？」

▲嘻小瓜罕吐露真心話。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

嘻小瓜的遭遇，讓大批網友感到相當不捨，藝人陶晶瑩現身留言，「沒關係啦」，其他人也紛紛寫下，「他單純羨慕忌妒恨啦」、「別人憑實力蹭，留言攻擊的？你的實力是？超煩這種網友一堆」、「寶貝沒事～很多眼紅的人，做自己開心，心美人美」、「酸民真的很閒，管很寬」。

【嘻小瓜全文】

不管我做什麼 都會被人罵蹭熱度

但這個社會到底誰沒有蹭熱度

難道要等一切風潮過了才去做嗎？

不要當個見不得人好又不准別人做的人

重點每次都要說蹭子瑜熱度！

今天她如果討厭我，她就不會跟我見面，就不會理我，也不會跟我拍照，請問我要怎麼蹭！！

會見面會拍照會出去，還叫蹭的話，那這些人是不是沒朋友，所以只要跟比自己有成就或者出名的人拍照就叫蹭呢？